Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

27 Июня

26 Июня

Популярное

Братчанку сняли с самолёта в Китай из-за долга

Общество, 
У неё был не оплачен банковский кредит

Братчанка была остановлена на пограничном контроле в аэропорту Красноярска и снята с авиарейса, следующего в Китай. Причиной стал неоплаченный кредит в размере 180 тыс. рублей, сообщает пресс-служба УФССП по Иркутской области.

- Женщина проигнорировала предупреждение судебных приставов о добровольном исполнении решения суда об оплате задолженности в размере 180 тысяч рублей в пользу банка. В связи с чем, судебным приставом в качестве одной из мер принудительного характера было вынесено постановление об ограничении права выезда за пределы Российской Федерации. Зная об этом, братчанка приобрела туристическую путевку в Китай. При прохождении пограничного контроля в аэропорту Красноярска ей было отказано в регистрации на рейс, который вылетал в Поднебесную. Вылететь за рубеж ей не удалось, - уточнили в ведомстве.

судебные приставы долги
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Улан-удэнцы просят отказаться от сноса школы №40
Улан-удэнцы просят отказаться от сноса школы №40
Общество, 27.06.2018
Другие школы микрорайона переполнены
Улан-удэнцы услышат женский рок
Общество, 27.06.2018
28 июня на концерте Voice of Friends выступит Одара и группа «Наши»
Народные певцы Бурятии выступят на «Алтаргане»
Народные певцы Бурятии выступят на «Алтаргане»
Общество, 27.06.2018
Сейчас идут мастер-классы по вокалу и репетиции

В Бурятии будут искать останки японцев
Общество, 27.06.2018
Умершие в период интернирования японцы будут направлены на родину
Братчанку сняли с самолёта в Китай из-за долга
Общество, 27.06.2018
У неё был не оплачен банковский кредит
В Бурятии выступит монгольский ансамбль моринхууристов
Общество, 27.06.2018
Ансамбль познакомит слушателей с монгольской культурой и кочевой жизнью
6 медалей завоевали иркутские тяжёлоатлеты на первенстве России
Общество, 27.06.2018
Спортсмены одержали победу в Башкортостане
Жители Бурятии жалуются на назойливых коллекторов
Жители Бурятии жалуются на назойливых коллекторов
Общество, 27.06.2018
Гражданам рекомендуют обращаться в службу судебных приставов
С самых популярных озёр Бурятии вывезут мусор
С самых популярных озёр Бурятии вывезут мусор
Общество, 27.06.2018
Сейчас ведётся конкурсный отбор
В Бурятии выберут самых спортивных пенсионеров
Общество, 27.06.2018
Участники посоревнуются в волейболе, дартсе и лёгкой атлетике

Иркутянин взял бронзу Кубка России по русским шашкам
Общество, 27.06.2018
В июле он приедет в Улан-Удэ на всероссийский турнир
На Байкале стартует парусная регата Baikal Sailing Week 2018
На Байкале стартует парусная регата Baikal Sailing Week 2018
Общество, 27.06.2018
Маршрут регаты пройдёт по самым живописным и интересным островам
В Агинском Бурятском округе медали получили 86 выпускников
В Агинском Бурятском округе медали получили 86 выпускников
Общество, 27.06.2018
Больше всего медалистов выпустила Агинская окружная гимназия-интернат

Позитив

Реплика

Лонгриды

Блоги

Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Трофейная рыбалка в Хабаровском крае
12.06.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Кадастровая палата просит заявителей указывать адрес электронной почты
29.05.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Проспектовские головары. Или «За козла ответишь»
29.05.2018
Туяна Будаева
Туяна Будаева
Блог об искусстве
«Лаборатория РОСТа – доказательство потенциала Сергея Левицкого»
28.05.2018
Туяна Будаева
Туяна Будаева
Блог об искусстве
Библионочь» ради мероприятия, а не ради людей
04.05.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Чиновники Бурятии. Головары vs Садисты. Оба хуже(с)
28.04.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Оценить госуслуги филиала можно на портале «Ваш контроль»
27.04.2018
Загрузка...
^