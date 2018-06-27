У неё был не оплачен банковский кредит
Братчанка была остановлена на пограничном контроле в аэропорту Красноярска и снята с авиарейса, следующего в Китай. Причиной стал неоплаченный кредит в размере 180 тыс. рублей, сообщает пресс-служба УФССП по Иркутской области.
- Женщина проигнорировала предупреждение судебных приставов о добровольном исполнении решения суда об оплате задолженности в размере 180 тысяч рублей в пользу банка. В связи с чем, судебным приставом в качестве одной из мер принудительного характера было вынесено постановление об ограничении права выезда за пределы Российской Федерации. Зная об этом, братчанка приобрела туристическую путевку в Китай. При прохождении пограничного контроля в аэропорту Красноярска ей было отказано в регистрации на рейс, который вылетал в Поднебесную. Вылететь за рубеж ей не удалось, - уточнили в ведомстве.
Братчанку сняли с самолёта в Китай из-за долга
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