Cубсидии на вывоз мусора предоставляются только юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям
В Бурятии ежегодно с 2011 года в преддверии летнего туристического сезона ведётся очистка береговых полос трёх часто посещаемых озёр – Байкал, Щучье и Гусиное.
С 2011 по 2017 года правительством Бурятии выделялись средства из республиканского бюджета для организации сбора на вывоз мусора с озёр. За 7 лет было собрано и вывезено свыше 64 тысяч кубических метров мусора, сообщает министерство природных ресурсов Бурятии.
В текущем году субсидии предоставляются юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на финансовое обеспечение затрат в связи с организацией сбора на вывоз мусора с побережий озёр Байкал, Гусиное и Щучье.
В настоящий момент министерством природных ресурсов Бурятии окончен приём заявок конкурсного отбора по четырём зонам:
1) с побережья озера Байкал - на территориях Северо-Байкальского района и города Северобайкальск;
2) с побережья озера Байкал - на территориях Баргузинского и Прибайкальского районов;
3) с побережья озера Байкал - на территории Кабанского района;
4) с побережий озер Гусиное и Щучье - на территории Селенгинского района.
Принять участие в конкурсном сборе могут только индивидуальные предприниматели и юридические лица, зарегистрированные и осуществляющие деятельность в области обращения с отходами на основании соответствующей лицензии.
Конкурсной комиссией будут оцениваться заявки путём суммирования баллов по каждому критерию: наличие и установка временных контейнеров для сбора мусора, наличие мусоровозов или грузовой техники, наличие квалифицированного персонала, частота сбора и вывоза мусора, внедрение раздельного сбора мусора, привлечение волонтёрских отрядов, проведение экологических акций по сбору мусора.
С самых популярных озёр Бурятии вывезут мусор
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