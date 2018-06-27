С самых популярных озёр Бурятии вывезут мусор

Cубсидии на вывоз мусора предоставляются только юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям



В Бурятии ежегодно с 2011 года в преддверии летнего туристического сезона ведётся очистка береговых полос трёх часто посещаемых озёр – Байкал, Щучье и Гусиное.



С 2011 по 2017 года правительством Бурятии выделялись средства из республиканского бюджета для организации сбора на вывоз мусора с озёр. За 7 лет было собрано и вывезено свыше 64 тысяч кубических метров мусора, сообщает министерство природных ресурсов Бурятии.



В текущем году субсидии предоставляются юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на финансовое обеспечение затрат в связи с организацией сбора на вывоз мусора с побережий озёр Байкал, Гусиное и Щучье.



В настоящий момент министерством природных ресурсов Бурятии окончен приём заявок конкурсного отбора по четырём зонам:



1) с побережья озера Байкал - на территориях Северо-Байкальского района и города Северобайкальск;

2) с побережья озера Байкал - на территориях Баргузинского и Прибайкальского районов;

3) с побережья озера Байкал - на территории Кабанского района;

4) с побережий озер Гусиное и Щучье - на территории Селенгинского района.



Принять участие в конкурсном сборе могут только индивидуальные предприниматели и юридические лица, зарегистрированные и осуществляющие деятельность в области обращения с отходами на основании соответствующей лицензии.



Конкурсной комиссией будут оцениваться заявки путём суммирования баллов по каждому критерию: наличие и установка временных контейнеров для сбора мусора, наличие мусоровозов или грузовой техники, наличие квалифицированного персонала, частота сбора и вывоза мусора, внедрение раздельного сбора мусора, привлечение волонтёрских отрядов, проведение экологических акций по сбору мусора.





