Родители Улан-Удэ могут получить компенсацию за оплату детсадов

Её размер зависит от того, в какой сад ходит ребёнок



Родители имеют право получить компенсацию за оплату детских садов. В муниципальных или государственных она зависит от фактической оплаты за месяц. В негосударственных - от среднего размера родительской платы и сведений о фактическом посещении. Право на компенсацию имеет один из родителей, если среднедушевой доход его семьи не превышает полуторакратную величину прожиточного минимума по Бурятии.



- Размер родительской платы установлен постановлением администрации Улан-Удэ № 82 от 7 апреля 2015 года. Она зависит от возраста ребёнка, от времени пребывания в образовательном учреждении и от того, какое учреждение он посещает - государственное, муниципальное или негосударственное, - уточнила начальник отдела дошкольного образования Эржени Будаева.



На одного ребёнка можно получить компенсацию не менее 20% от среднего размера родительской платы, на второго ребёнка – не менее 50%, и на третьего – не менее 70%.



По всем вопросам получения компенсации можно обращаться в клиентскую службу управления социальной защиты населения (Октябрьская, 20а, Терешковой, 28, проспект 50-летия Октября, 26 «б»), сообщили в администрации Улан-Удэ.



