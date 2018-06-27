Жителей Бурятии призывают присоединиться к флешмобу #наизнанку

Сегодня, 27 июня, в международный день слепоглухих в России стартует благотворительный онлайн-флешмоб #наизнанку в поддержку детей и взрослых с одновременным нарушением слуха и зрения



- Зачастую слепоглухие люди оказываются вне общества, многие даже не подозревают об их существовании. Они вынуждены жить в своём мире, порой наполненном тишиной и темнотой. Но внутри них скрыты чувства и эмоции, свойственные каждому из нас. Они также способны любить, страдать, радоваться, сопереживать. В нашем флешмобе мы призываем участников не боятся привлечь к себе внимание, надевая вещи наизнанку, а напротив, заявить окружающим о своём желании делать добро и не оставаться равнодушными к проблемам других. Всем нам в повседневной жизни часто приходиться «надевать маски» и только внутри мы остаёмся самими собой. Наизнанку – это мы настоящие! – заявила Наталья Соколова, директор по PR и фандрайзингу БФ «Со-единение».



Пользователи социальных сетей могут присоединиться к акции в течение месяца. Для этого нужно надеть любую вещь наизнанку, снять фото или видео, выложить в своём аккаунте с хештегами #наизнанку #слепоглухие #фондсоединение #naiznanku #fondconnection и передать эстафету друзьям. При желании поддержать подопечных фонда «Со-единение» и сделать пожертвование можно в социальных сетях фонда, а также на сайте http://so-edinenie.org/naiznanku



Впервые флешмоб #наизнанку стартовал в прошлом году. Участие в нём приняли сотни людей по всей России. Наизнанку переодевались по одиночке и целыми коллективами. Самому юному участнику акции исполнился 1 годик, а самому старшему - 70 лет. Звёзды тоже не остались в стороне: начинание фонда поддержали актеры Анатолий Белый, Лиза Арзамасова, Екатерина Данилова, блогер Ольга Савельева, ведущая Снежина Кулова, ведущий Камеди Радио Савва Савченко, телеведущая и продюсер Лена Усанова, участники группы H2O, лидер группы Tony Burns Анатолий Бурносов, басист группы «План Ломоносова» Андрей Шморгун и многие другие.



