В Бурятии пройдёт конкурс «Хранители отчих традиций»

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Конкурс посвящён 400-летию со дня рождения протопопа Аввакума



В Бурятии пройдёт республиканский смотр-конкурс культуры и быта семейских «Хранители отчих традиций», посвящённый 400-летию со дня рождения протопопа Аввакума.



В ходе конкурса будет проведено исследование современного состояния традиционной культуры и быта семейских, сообщили в пресс-службе минкультуры Бурятии.



Смотр-конкурс будет проходить в два тура.



В номинации «Старообрядческие частные усадьбы и подворья» принимают участие старообрядческие семьи, проживающие на своём подворье, усадьбе в данное время.



Внешний вид и убранство усадьбы должны соответствовать старообрядческим традициям, художественным особенностям архитектуры. Также оценивается знание семейных традиций, родословной, творческое выступление.



В номинации «Туристический маршрут. Старообрядческие музеи - дома, усадьбы» принимают участие юридические лица (отделы культуры, Дома культуры, библиотеки, музеи).



Первый тур проводится с июня по август. В районах компактного проживания семейских (старообрядцев). Победители районных смотров примут участие во втором туре.



18 октября в Русском драматическом театре на празднике «Покровские гуляния». состоится награждение победителей конкурса.

