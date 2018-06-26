Конкурс посвящён 400-летию со дня рождения протопопа Аввакума
В Бурятии пройдёт республиканский смотр-конкурс культуры и быта семейских «Хранители отчих традиций», посвящённый 400-летию со дня рождения протопопа Аввакума.
В ходе конкурса будет проведено исследование современного состояния традиционной культуры и быта семейских, сообщили в пресс-службе минкультуры Бурятии.
Смотр-конкурс будет проходить в два тура.
В номинации «Старообрядческие частные усадьбы и подворья» принимают участие старообрядческие семьи, проживающие на своём подворье, усадьбе в данное время.
Внешний вид и убранство усадьбы должны соответствовать старообрядческим традициям, художественным особенностям архитектуры. Также оценивается знание семейных традиций, родословной, творческое выступление.
В номинации «Туристический маршрут. Старообрядческие музеи - дома, усадьбы» принимают участие юридические лица (отделы культуры, Дома культуры, библиотеки, музеи).
Первый тур проводится с июня по август. В районах компактного проживания семейских (старообрядцев). Победители районных смотров примут участие во втором туре.
18 октября в Русском драматическом театре на празднике «Покровские гуляния». состоится награждение победителей конкурса.
В Бурятии пройдёт конкурс «Хранители отчих традиций»
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Праздник пройдёт на этой неделе в субботу
Совет отцов, вдохновляющий родителей проводить время с детьми, устроил очередную активную вылазку на природу. ФОТО, ВИДЕО
С начала года в исправительных учреждениях области произведено продукции на 7,3 миллиона рублей
Конкурс посвящён 400-летию со дня рождения протопопа Аввакума
Участниками конкурса могут быть как профессиональные, так и самодеятельные авторы
Ожидаются ливневые дожди, грозы, сильный ветер
Исправительную колонию № 1 в городе Гусиноозёрск посетил отец Евгений, окормляющий здесь православную часовню
Принимаются оригинально оформленные макеты и инсталляции
Прокуратура района направила исковое заявление в Баргузинский районный суд
Он встретился со студентами и преподавателями бурятского вуза
Также подросткам вручили статуэтки «Надежда нации»
С родителями провели разъяснительную работу
Зрители увидят три постановки
Владельца животных оштрафовали
Он рассказал детям, как добился успехов в спорте