Двое друзей отправились на «Оке» от Байкала до Африки









Ну что друзья ! Наш пробег от Байкала до Африки официально открыт !) #отбайкаладоафрики #атвечаю_доетед #ока #frombaikaltoafrica #Иркутск Публикация от @ i_am_leonov 21 Июн 2018 в 5:53 PDT



Своё путешествие друзья начали 22 июня с Листвянки. Спустя пять дней пути ребята уже добрались до Новосибирска.



Друзья настроены оптимистично. «Между прочим, 70 процентов людей говорили , что мы не доедем дальше Красноярска», - поделился Константин, приехав в Кемерово. Своё путешествие друзья начали 22 июня с Листвянки. Спустя пять дней пути ребята уже добрались до Новосибирска.Друзья настроены оптимистично. «Между прочим, 70 процентов людей говорили , что мы не доедем дальше Красноярска», - поделился Константин, приехав в Кемерово.









Публикация от @i_am_leonov 24 Июн 2018 в 3:28 PDT



С собой отчаянные путешественники взяли палатки и спальники, так что с ночлегом проблем нет, рассказали друзья. С собой отчаянные путешественники взяли палатки и спальники, так что с ночлегом проблем нет, рассказали друзья.









Публикация от @i_am_leonov 24 Июн 2018 в 8:59 PDT



Парни планируют посетить 11 стран - Россию , Беларусь , Польшу, Германию, Чехию, Францию, Швейцарию , Италию , Монако , Испанию, и конечной точкой станет Марокко. Иркутяне намерены проехать 11 тысяч километров, во время дороги знакомиться с интересными людьми. Если всё сложится, они станут первыми, кто смог проехать от Байкала до Африки на российском авто.

Парни планируют посетить 11 стран - Россию , Беларусь , Польшу, Германию, Чехию, Францию, Швейцарию , Италию , Монако , Испанию, и конечной точкой станет Марокко. Иркутяне намерены проехать 11 тысяч километров, во время дороги знакомиться с интересными людьми. Если всё сложится, они станут первыми, кто смог проехать от Байкала до Африки на российском авто.

Двое друзей из Иркутска Алексей Мещеряков и Константин Леонов начали путешествие на «Оке» от Байкала до Африки.Идея путешествия на «Оке» пришла спонтанно, когда Константин рассказывал Алексею про своего деда, который плавает всю жизнь на яхтах и смотрит на мир.- Лёша говорит: «А давай сделаем тоже что-нибудь безумное - отправимся в Африку». На что я ему ответил: «На Оке!» И тут всё завертелось, закрутилось, через три дня мы купили машину, а через 3 недели мы уже отправились в путь, - рассказал «Байкал-Daily» Константин Леонов.