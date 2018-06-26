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Двое друзей отправились на «Оке» от Байкала до Африки

Двое друзей отправились на «Оке» от Байкала до Африки
Общество, 
Приятели рассказали, что решили сделать «что-нибудь безумное»

Двое друзей из Иркутска Алексей Мещеряков и Константин Леонов начали путешествие на «Оке» от Байкала до Африки.

Идея путешествия на «Оке» пришла спонтанно, когда Константин рассказывал Алексею про своего деда, который плавает всю жизнь на яхтах и смотрит на мир.

- Лёша говорит: «А давай сделаем тоже что-нибудь безумное - отправимся в Африку». На что я ему ответил: «На Оке!» И тут всё завертелось, закрутилось, через три дня мы купили машину, а через 3 недели мы уже отправились в путь, - рассказал «Байкал-Daily» Константин Леонов.




Своё путешествие друзья начали 22 июня с Листвянки. Спустя пять дней пути ребята уже добрались до Новосибирска.

Друзья настроены оптимистично. «Между прочим, 70 процентов людей говорили , что мы не доедем дальше Красноярска», - поделился Константин, приехав в Кемерово. 


Публикация от @i_am_leonov



С собой отчаянные путешественники взяли палатки и спальники, так что с ночлегом проблем нет, рассказали друзья.


Публикация от @i_am_leonov



Парни планируют посетить 11 стран - Россию , Беларусь , Польшу, Германию, Чехию, Францию, Швейцарию , Италию , Монако , Испанию, и конечной точкой станет Марокко. Иркутяне намерены проехать 11 тысяч километров, во время дороги знакомиться с интересными людьми. Если всё сложится, они станут первыми, кто смог проехать от Байкала до Африки на российском авто.
путешественники Байкал
 
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