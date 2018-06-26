Мужчина не может найти работу
Старший судебный пристав-исполнитель обратилась в Кабанский районный суд с представлениемо замене штрафа другим видом наказания.
Мужчина ещё в мае прошлого года был осуждён Железнодорожным районным судом за незаконное хранение наркотиков. Его оштрафовали на 10 тысяч рублей. Выплату суммы рассрочили на 10 месяцев равными частями. Приговор вступил в законную силу.
- До настоящего времени штраф осуждённым полностью не уплачен, задолженность составляет более четырёх тысяч рублей, - сообщает пресс-служба суда.
Судебный пристав-исполнитель возбудил исполнительное производство. Осуждённый предупреждён о последствиях неуплаты штрафа в срок.
Сам мужчина с представлением согласился, суду пояснил, что не можетнайти работу, других источников дохода у него нет.
Суд не отбытую часть наказания заменил на 120 часов обязательных работ.
Житель Бурятии променял штраф на обязательные работы
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Показы кино начались в парке имени Жанаева
Предусмотрены круглые столы, мастер-классы и тренинги
Студенты экономического факультета «сельхозки» ждут от вуза гарантий
Пожар унёс две жизни и оставил семью без крова
Приятели рассказали, что решили сделать «что-нибудь безумное»
Мужчина не может найти работу
Также здесь состоится мастер-класс
На конференцию приедут гости из разных городов России, стран
Житель Бурятии выложил видео с прогулки по «Дороге долгой жизни», которая находится рядом с буддийским храмом
Жителям окажут материальную и психологическую поддержку
Учёные изучили отложения на дне озера
Заезды прошли на патрульных автомобилях
Владимир Васкевич также презентует горожанам собственную книгу
Соревновалось более 30 спортсменов из 8 регионов России
Медаль «За особые успехи в учении» получили на площади Советов 295 человек. ФОТО