Житель Бурятии променял штраф на обязательные работы

Мужчина не может найти работу



Старший судебный пристав-исполнитель обратилась в Кабанский районный суд с представлениемо замене штрафа другим видом наказания.



Мужчина ещё в мае прошлого года был осуждён Железнодорожным районным судом за незаконное хранение наркотиков. Его оштрафовали на 10 тысяч рублей. Выплату суммы рассрочили на 10 месяцев равными частями. Приговор вступил в законную силу.



- До настоящего времени штраф осуждённым полностью не уплачен, задолженность составляет более четырёх тысяч рублей, - сообщает пресс-служба суда.



Судебный пристав-исполнитель возбудил исполнительное производство. Осуждённый предупреждён о последствиях неуплаты штрафа в срок.



Сам мужчина с представлением согласился, суду пояснил, что не можетнайти работу, других источников дохода у него нет.



Суд не отбытую часть наказания заменил на 120 часов обязательных работ.

