Учёные получили данные о климате древнего Байкала

Учёные изучили отложения на дне озера



Учёные Института ядерной физики (ИЯФ) Сибирского отделения РАН получили данные о древнем климате, изучив с помощью синхротронного излучения донные отложения Байкала и Телецкого озера. Эти результаты в перспективе помогут прогнозировать климатические изменения. Об этом сообщил журналистам директор ИЯФ СО РАН Павел Логачев, передаёт ТАСС.



- Был проведён анализ палеоклимата. Речь идёт о донных отложениях озера Байкал и Телецкого озера, где есть разные режимы притока рек. В частности, у Байкала это Селенга, которая приносит осадочные отложения каждый год, и по этим последовательно уложенным слоям можно установить гидрологический режим в течение многих сотен лет. Это [полученные результаты] тоже продукт использования синхротронного излучения, - сказал Логачев.



Данные о палеоклимате помогут прогнозировать климатические изменения в будущем.



- Исследования палеоклимата принципиально важны не только для понимания процессов, которые происходят на поверхности Земли и в земной коре, но [они также] позволяют ориентироваться и предсказывать климатические изменения в ближайшем будущем, - добавил он.



На базе ИЯФ СО РАН планируется построить мощный источник синхротронного излучения - этот проект одобрил в начале 2018 года президент РФ Владимир Путин. Сейчас в институте формируют синхротронные пучки для экспериментов в разных областях, но их мощности пока не хватает для масштабных исследований, уточняет ТАСС.

