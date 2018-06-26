Автоинспектор из Иркутска получил приз зрительских симпатий на автогонках

Заезды прошли на патрульных автомобилях



Инспектор ДПС из Иркутска на служебном автомобиле участвовал в соревнованиях сотрудников госавтоинспекции Сибирского Федерального округа.



- Михаил Вотяков служит в полиции 13 лет. Его умение мастерски управлять служебным авто и при необходимости быстро ездить неоднократно помогало ему с успехом преследовать нарушителей и приходить на помощь людям. Почти год назад он и его коллега доставили в роддом беременную девушку. Тогда муж роженицы обратился к полицейским за помощью, рассказав, что у его супруги в пути резко ухудшилось здоровье, - рассказывают о нём в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.



Чтобы помочь роженице, автоинспектор на служебном автомобиле с включёнными проблесковыми маячками и звуковым сигналом оперативно доставили девушку в медицинское учреждение. После случившегося благодарная мать назвала ребёнка Михаилом, в честь откликнувшихся полицейских.



В очередной раз свои навыки управления автомобилем Михаил Вотяков испытал на трассе «Красное кольцо» под Красноярском, где собралось больше 30 инспекторов дорожного движения из разных регионов. Заезды проводились на патрульных машинах.



Трасса состояла из двух колец с большим количеством поворотов, что требовало от водителей максимальной сосредоточенности и умения маневрировать на высоких скоростях. В спортивных гонках Михаил участвовал впервые. Тем не менее, патрульная «Веста» иркутянина во время отборочных заездов вошла десятку лучших, а по итогам гонки завоевала приз зрительских симпатий.



