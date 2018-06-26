500 человек представят Забайкальский край на фестивале «Алтаргана»

Участники состязаний определены, заявки поданы



Заместитель председателя правительства Забайкальского края, руководитель администрации Агинского Бурятского округа Бато Доржиев провёл расширенное заседание организационного комитета по подготовке к XIII международному бурятскому национальному фестивалю «Алтаргана-2018».



Забайкальский край на этом большом празднике будет представлять делегация Агинского Бурятского округа, в состав которой войдут почти 500 человек. Подготовка к творческим и спортивным состязаниям фестиваля практически завершена, участники определены, заявки поданы.



- Во всех мероприятиях фестиваля Забайкальский край будет принимать самое активное участие. Для формирования команды от Агинского Бурятского округа с 2017 года проводились отборочные конкурсы. Подготовка к творческим и спортивным состязаниям фестиваля практически завершена. Отработаны вопросы по перевозке, размещению и организации питания участников фестиваля. Пожелаю нашей делегации достойно представить Забайкалье на этом большом международном празднике, - отметил Бато Доржиев.



С 5 по 8 июля в Иркутской области пройдёт XIII международный бурятский национальный фестиваль «Алтаргана - 2018». В программу фестиваля входят 14 творческих конкурсов и спортивные состязания по шести национальным видам спорта: бурятской борьбе «бухэ барилдаан», стрельбе из лука по национальным правилам, конным скачкам, шахматам «шатар», бурятским традиционным играм «hээр шаалга» и «шагай наадан». Забайкальские спортсмены будут выступать во всех дисциплинах, сообщает пресс-служба правительства края.





