Участники состязаний определены, заявки поданы
Заместитель председателя правительства Забайкальского края, руководитель администрации Агинского Бурятского округа Бато Доржиев провёл расширенное заседание организационного комитета по подготовке к XIII международному бурятскому национальному фестивалю «Алтаргана-2018».
Забайкальский край на этом большом празднике будет представлять делегация Агинского Бурятского округа, в состав которой войдут почти 500 человек. Подготовка к творческим и спортивным состязаниям фестиваля практически завершена, участники определены, заявки поданы.
- Во всех мероприятиях фестиваля Забайкальский край будет принимать самое активное участие. Для формирования команды от Агинского Бурятского округа с 2017 года проводились отборочные конкурсы. Подготовка к творческим и спортивным состязаниям фестиваля практически завершена. Отработаны вопросы по перевозке, размещению и организации питания участников фестиваля. Пожелаю нашей делегации достойно представить Забайкалье на этом большом международном празднике, - отметил Бато Доржиев.
С 5 по 8 июля в Иркутской области пройдёт XIII международный бурятский национальный фестиваль «Алтаргана - 2018». В программу фестиваля входят 14 творческих конкурсов и спортивные состязания по шести национальным видам спорта: бурятской борьбе «бухэ барилдаан», стрельбе из лука по национальным правилам, конным скачкам, шахматам «шатар», бурятским традиционным играм «hээр шаалга» и «шагай наадан». Забайкальские спортсмены будут выступать во всех дисциплинах, сообщает пресс-служба правительства края.
500 человек представят Забайкальский край на фестивале «Алтаргана»
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Участники состязаний определены, заявки поданы
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