Полицейские Бурятии выявили лучшего в стрельбе, подтягивании и беге

В МВД Бурятии прошло лично-командное первенство по общефизическому многоборью. Для участия в соревнованиях на стрелковый полигон прибыло 8 команд в составе 32 участников



Состязания включали себя три этапа: стрельбу из пистолета Макарова, подтягивание на перекладине, легкоатлетический кросс на дистанции 5 километров.



В ходе упорной борьбы победителем в общем зачете стала команда управления по контролю за оборотом наркотиков МВД Бурятии, 2-е место заняли сотрудники ОБ ППСП УМВД по Улан-Удэ. Третье – у бойцов ОРОКПО МВД.



В личном первенстве абсолютным чемпионом по итогам трех туров признан сотрудник УНК МВД Бурятии Николай Ощепков.



Победители награждены кубками, дипломами и медалями, сообщает пресс-служба МВД.





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