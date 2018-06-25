Грозовая неделя пришла в Восточную Сибирь

Кратковременные дожди с грозами, переменчивая погода и небольшое повышение температуры ожидают регионы Восточной Сибири на наступившей неделе, сообщила Sibnet.ru представитель Забайкальского Гидрометцентра



В Забайкалье на неделе местами пройдут дожди с ливнями и грозы, порывы ветра ожидаются до 18 метров в секунду. Температура ночью +10…+15, днем +20…+25, со среды дневные температуры возрастут в среднем на пять градусов.



В Бурятии среда ожидается без осадков, в остальные дни также ожидаются дожди и грозы с порывами ветра до 15 метров в секунду. Температура ночью +11…+16, днем +25…+30, с середины недели – на пять градусов выше, однако во время дождей будет несколько прохладнее.



Умеренные дожди и грозы ожидаются и в отдельных районах Иркутской области, сообщают синоптики региона. Температура ночью +12…+17, днем +28…+33 градусов, во второй половине недели температура несколько возрастет.

