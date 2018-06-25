Кратковременные дожди с грозами, переменчивая погода и небольшое повышение температуры ожидают регионы Восточной Сибири на наступившей неделе, сообщила Sibnet.ru представитель Забайкальского Гидрометцентра
В Забайкалье на неделе местами пройдут дожди с ливнями и грозы, порывы ветра ожидаются до 18 метров в секунду. Температура ночью +10…+15, днем +20…+25, со среды дневные температуры возрастут в среднем на пять градусов.
В Бурятии среда ожидается без осадков, в остальные дни также ожидаются дожди и грозы с порывами ветра до 15 метров в секунду. Температура ночью +11…+16, днем +25…+30, с середины недели – на пять градусов выше, однако во время дождей будет несколько прохладнее.
Умеренные дожди и грозы ожидаются и в отдельных районах Иркутской области, сообщают синоптики региона. Температура ночью +12…+17, днем +28…+33 градусов, во второй половине недели температура несколько возрастет.
Грозовая неделя пришла в Восточную Сибирь
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
В МВД Бурятии прошло лично-командное первенство по общефизическому многоборью. Для участия в соревнованиях на стрелковый полигон прибыло 8 команд в составе 32 участников
Кратковременные дожди с грозами, переменчивая погода и небольшое повышение температуры ожидают регионы Восточной Сибири на наступившей неделе, сообщила Sibnet.ru представитель Забайкальского Гидрометцентра
Победу сборной России над соперниками из Уругвая в матче чемпионата мира по футболу, который состоится 25 июня 2018 года, предсказал Енот Нафаня из Иркутского зоосада
Двадцать блогеров, журналистов и специалистов в сфере межнациональных отношений приехали в Читу в рамках этнотуристической экспедиции «Маршруты России»
Неопознанный объект завис над забайкальским селом Чара вечером 24 июня, сообщил ИА «Чита.Ру» участник проекта «Стань известным репортёром»
Иркутяне Константин Леонов и Алексей Мещеряков 22 июня отправились из посёлка Листвянка в Иркутском районе в Африку на автомобиле «Ока»
Масштабная профилактическая акция «Тур здорового образа жизни - 2018» пройдёт в этом году в Бичурском районе с 26 по 29 июня
Два японских меча являются одними из самых ценных предметов коллекции. У одного рукоять обтянута кожей ската
На 1 июня, доля заявлений о постановке на кадастровый учет, рассмотрение которых приостановлено, составляет 3,02%, а доля заявлений, по которым приняты решения об отказе – 1,7%
Игра между сборными России и Уругвая состоится сегодня в 22.00 по местному времени
В ходе визитов были подписаны соглашения о сотрудничестве
Юные артисты из Улан-Удэ выступили перед ребятами из сёл Мухоршибирского района
Специалисты Центров социальной поддержки населения выезжают к маломобильным гражданам
К изделиям народных художественных промыслов отнесены работы шести мастеров
Экологическая тропа была обустроена ещё в 1998 году