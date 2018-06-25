В Улан-Удэ продолжается работа по озеленению
Особое внимание уделяется тем местам, где таких насаждений мало от природы или необходимо их восстановить. Там планируется посадить деревья, которые обладают высокой степенью переносимости различных климатических условий и быстро растут. Об этом сообщает администрация Улан-Удэ.
Первые работы начались в середине весны, когда посадили 4,9 тысяч древесно-кустарниковых пород. 9 мая начаты работы по устройству и обновлению приствольных кругов, внесению удобрений, поливу зеленых насаждений, 25 мая - работы по высадке цветочной рассады и устройству газонов.
На сегодняшний день проведена формовочная обрезка 397 деревьев и 223 кустарников. Ведутся работы по удалению 204 сухостойных деревьев, произведена вырезка поросли и санитарная рубка аварийных насаждений в районах города.
- Живая изгородь станет красивее и будет радовать горожан на улицах Борсоева, Банзарова, Балтахинова, Коммунистической, Профсоюзной, Ербанова, Жуковского, Гагарина, Маяковского, Ботанической, Лимонова, Терешковой, Бабушкина, Калашникова, Тобольской, Сахьяновой, на проспекте Строителей и других, - сообщили в администрации Улан-Удэ.
С 20 июня проводится работа по инвентаризации зелёных насаждений в местах общего пользования Железнодорожного района.
В Улан-Удэ обещают сажать деревья там, где их не хватает
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Экологическая тропа была обустроена ещё в 1998 году
В республике сократилось количество лесных пожаров
Они выступят на «Голосе кочевникOFF» - городских выступлениях фестиваля «Голос кочевников»
БГУ примет ведущих учёных в области сравнительного правоведения в странах Азиатско-Тихоокеанского региона
Заявка уже поступила в администрацию города
Иркутянин оплатил штрафы ГИБДД после ареста и помещения его автомобиля на штрафстоянку
Жители Бурятии смогут позвонить на горячую линию по электронным услугам Росреестра
На территории Забайкальского национального парка введён особо противопожарный режим
Они были организованы сразу в 22 точках по городу. ФОТО
Необычная двойня родилась в многодетной семье из Еравнинского района
Турнир «Шагнувшие в бессмертие» проводится уже более 20 лет
В Улан-Удэ продолжается работа по озеленению
Большинство призывников заявили, что хотели служить
На дорогу вылилось большое количество масла
Ребята в конце игры нашли «сладкий» клад