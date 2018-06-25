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В Улан-Удэ обещают сажать деревья там, где их не хватает

В Улан-Удэ обещают сажать деревья там, где их не хватает
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В Улан-Удэ продолжается работа по озеленению

Особое внимание уделяется тем местам, где таких насаждений мало от природы или необходимо их восстановить. Там планируется посадить деревья, которые обладают высокой степенью переносимости различных климатических условий и быстро растут. Об этом сообщает администрация Улан-Удэ.

Первые работы начались в середине весны, когда посадили 4,9 тысяч древесно-кустарниковых пород. 9 мая начаты работы по устройству и обновлению приствольных кругов, внесению удобрений, поливу зеленых насаждений, 25 мая - работы по высадке цветочной рассады и устройству газонов.

На сегодняшний день проведена формовочная обрезка 397 деревьев и 223 кустарников. Ведутся работы по удалению 204 сухостойных деревьев, произведена вырезка поросли и санитарная рубка аварийных насаждений в районах города.

- Живая изгородь станет красивее и будет радовать горожан на улицах Борсоева, Банзарова, Балтахинова, Коммунистической, Профсоюзной, Ербанова, Жуковского, Гагарина, Маяковского, Ботанической, Лимонова, Терешковой, Бабушкина, Калашникова, Тобольской, Сахьяновой, на проспекте Строителей и других, - сообщили в администрации Улан-Удэ.

С 20 июня проводится работа по инвентаризации зелёных насаждений в местах общего пользования Железнодорожного района.
озеленение деревья
 
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