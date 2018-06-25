На мероприятие пришли кинологи со своими четвероногими друзьями
21 июня в центральной городской библиотеке имени Калашникова прошло мероприятие, посвящённое Дню кинолога в России.
Гостями праздника были кинологическая школа клуба «Амгалан» и ребята с летней площадки школы № 4. Сотрудники библиотеки рассказали детям о профессии кинолога, а руководитель кинологической группы Наталья Гудкова и её коллеги показали основы дрессировки собак ребятам и даже дали им возможность попробовать свои силы в дрессировке.
- Дети были в восторге от общения, так что этот необычный праздник они запомнят надолго, - рассказали в учреждении.
День кинолога прошёл в библиотеке Улан-Удэ
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