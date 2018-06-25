День кинолога прошёл в библиотеке Улан-Удэ

На мероприятие пришли кинологи со своими четвероногими друзьями



21 июня в центральной городской библиотеке имени Калашникова прошло мероприятие, посвящённое Дню кинолога в России.



Гостями праздника были кинологическая школа клуба «Амгалан» и ребята с летней площадки школы № 4. Сотрудники библиотеки рассказали детям о профессии кинолога, а руководитель кинологической группы Наталья Гудкова и её коллеги показали основы дрессировки собак ребятам и даже дали им возможность попробовать свои силы в дрессировке.



- Дети были в восторге от общения, так что этот необычный праздник они запомнят надолго, - рассказали в учреждении.

