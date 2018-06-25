Районные власти в Бурятии отказались ремонтировать жилье детей-сирот

Права лишившихся опеки родителей в несовершеннолетнем возрасте брата и сестры защитила прокуратура



Прокуратура Мухоршибирского района по обращению местной жительницы проверила факт отказа администрации Мухоршибирского района в проведении капремонта жилья, предоставленного по договору социального найма.



С девушкой и её братом заключён договор социального найма жилого помещения. Жилье было закреплено за ними в 2006 году в связи с помещением в учреждение для детей-сирот, когда они были ещё несовершеннолетними.



Жилое помещение требует капитального ремонта, что подтверждается актом комиссионного обследования администрации района. Но наймодатель в нарушение жилищного законодательства не отремонтировал квартиру.



Прокурор подал иск о понуждении администрации района произвести капитальный ремонт жилья. Заявление судом удовлетворено. Решение суда не вступило в законную силу, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.



