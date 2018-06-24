Фёдор Конюхов пролетит над Байкалом на воздушном шаре

На Кавминводах запустят в небо огромный воздушный шар. Аэростат поднимется в стратосферу на высоту в 25 километров. Управлять им будет легендарный российский путешественник Фёдор Конюхов



Запустить аэростат собираются на территории Кисловодска — там самый подходящий ландшафт. Уже заканчиваются работы по изготовлению капсулы, которая будет весить почти тонну.



По планам организаторов путешествия, аэростат пролетит над территорией Северного Кавказа, затем отправится на Байкал и с острова Русского пересечёт залив Петра Великого. После этого Фёдора Конюхова ожидают длительный переезд и полеты над Шипкой и Монбланом. В общей сложности путешествие продлится около года, сообщает pobeda26.ru.



