Соревнования начнутся в середине июля
16 июля в Улан-Удэ начнётся Республиканский турнир по лапте.
Соревнования планируется провести на спортплощадке школы №18.
Игры будут проходить по будням после работы в 19 часов. Принять участие могут все желающие. В команде должно быть 8 человек старше 18 лет, из них минимум 2 девушки. Оргвзнос с участника - 300 рублей. Заявки можно подавать на почту alekssens@gmail.com.
Приз - 8 горных велосипедов. Подробности по ссылке https://vk.com/lapta03.
8 горных велосипедов разыграют в Улан-Удэ на турнире по лапте
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