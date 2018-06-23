8 горных велосипедов разыграют в Улан-Удэ на турнире по лапте

Соревнования начнутся в середине июля



16 июля в Улан-Удэ начнётся Республиканский турнир по лапте.

Соревнования планируется провести на спортплощадке школы №18.



Игры будут проходить по будням после работы в 19 часов. Принять участие могут все желающие. В команде должно быть 8 человек старше 18 лет, из них минимум 2 девушки. Оргвзнос с участника - 300 рублей. Заявки можно подавать на почту alekssens@gmail.com.



Приз - 8 горных велосипедов. Подробности по ссылке https://vk.com/lapta03.



