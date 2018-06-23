Не только о влиянии на здоровье, но и на судьбу человека
В Забайкальском крае в рамках акции «Летний лагерь-территория здоровья» полицейские и врачи рассказали воспитанникам детского оздоровительного лагеря о вреде наркомании.
В непринуждённой и дружеской обстановке школьники, отдыхающие в детском оздоровительном лагере «Жемчужина», побеседовали с сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД по Забайкальскому краю и представителями медицинских учреждений.
Специалисты разъяснили ребятам о влиянии наркотиков не только на здоровье, но и на судьбу человека, рассказав об ответственности за употребление, хранение и распространение наркотиков.
Подростки поделились с гостями своими планами на будущее, отметив, что в нем нет места вредным привычкам, сообщает пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.
Подросткам в Забайкалье рассказали о вреде наркотиков
Общество, Фото:
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