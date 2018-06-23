Подросткам в Забайкалье рассказали о вреде наркотиков

Общество, Фото: УМВД по Забайкальскому краю

Не только о влиянии на здоровье, но и на судьбу человека



В Забайкальском крае в рамках акции «Летний лагерь-территория здоровья» полицейские и врачи рассказали воспитанникам детского оздоровительного лагеря о вреде наркомании.



В непринуждённой и дружеской обстановке школьники, отдыхающие в детском оздоровительном лагере «Жемчужина», побеседовали с сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД по Забайкальскому краю и представителями медицинских учреждений.



Специалисты разъяснили ребятам о влиянии наркотиков не только на здоровье, но и на судьбу человека, рассказав об ответственности за употребление, хранение и распространение наркотиков.



Подростки поделились с гостями своими планами на будущее, отметив, что в нем нет места вредным привычкам, сообщает пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.

