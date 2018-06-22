Юбилейный фестиваль казачьей культуры «Единение» состоится в Ацагате
Вопросы подготовки Х юбилейного республиканского фестиваля казачьей культуры «Единение» обсудили сегодня на совместном заседании комиссии по делам казачества при правительстве Бурятии и Совета Окружного казачьего общества «Верхнеудинское» Забайкальского войскового казачьего общества. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.
В этом году фестиваль пройдёт в местности Ацагат Заиграевского района с 27 по 29 июля. В нём примут участие представители 22 муниципальных казачьих обществ.
В программе фестиваля спортивные соревнования, конкурсы мастер-классов по казачьей культуре, конно-спортивные состязания, конкурсы творческих казачьих коллективов.
- Данный фестиваль очень зрелищный. В первую очередь жителям и гостям республики будет интересно увидеть казаков в деле, их традиции и обычаи. Особенно это будет интересно иностранным туристам. Фестиваль может стать одним из ярких мероприятий в событийной жизни республики, – подчеркнул зампред правительства Бурятии Баир Цыренов.
Заявки на участие в фестивале можно подать до 21 июля в МКУ «Управление культуры» Администрации муниципального образования «Заиграевский район» по электронной почте: kulturazaigraevo@mail.ru или по почте: 671310, Республика Бурятия, Заиграевский район, пгт. Заиграево, ул. Октябрьская д.4.
В Бурятии обещают зрелищный фестиваль казачьей культуры
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