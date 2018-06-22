В Улан-Удэ зажгли «Свечи памяти»

Горожане в память о погибших участниках войны возложили к мемориалу красные гвоздики и зажжённые свечи



Сегодня, 22 июня, в День памяти и скорби, на Мемориале Победы прошла всероссийская акция «Свеча памяти».



Почтить память воинов, павших в боях за Родину, пришли ветераны войны, школьники, студенты и трудовые коллективы города.



К участникам акции обратился исполняющий обязанности мэра Улан-Удэ Александр Иринчеев.



- Сегодня по всей России зажгутся миллионы свечей. Эти свечи - символ памяти о трагических событиях. Зажигая свечу памяти, мы отдаем дань уважения павшим героям, поминаем всех, кто ценой своей жизни отстаивал независимость и будущее нашей Родины. Низкий поклон всем ветеранам войны и труженикам тыла! Ваш подвиг навсегда останется в наших сердцах, заставляя гордиться своей страной и до конца оставаться верными своему долгу, – отметил в своём выступлении он.



Участники акции в память о погибших героях возложили к мемориалу красные гвоздики и зажжённые свечи, сообщает управление по информационной политике администрации Улан-Удэ.



