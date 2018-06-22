Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

22 Июня

21 Июня

Популярное

В Улан-Удэ открылись городские концерты «Голоса кочевников»

В Улан-Удэ открылись городские концерты «Голоса кочевников»
Общество,  Фото:Бурятская филармония
Концерт солистки Бурятской филармонии Дашимы Соктоевой собрал аншлаг

21 июня состоялся первый из серии городских концертов «Voice of Friends» в рамках фестиваля «Голос кочевников» - выступила певица DASHIMA (Дашима Соктоева). Её концерт собрал полный зал поклонников, сообщает пресс-служба Бурятской филармонии.

После трехлетнего перерыва в карьере певица выступили с новой программой. Исполнительнице аккомпанировали музыканты под руководством президента ассоциации моринхуристов России Дмитрия Аюрова. Несколько номеров исполнил Соктын Дабаа — отец певицы из Китайского Шэнэхэна.

- Многие из тех, кто выступит в рамках «Voice of Friends», широко известны в узких кругах. И эта программа даст им показать своё творчество массам. На этой площадке в течение месяца будут выступать совершенно разные группы - это будет инди-рок, авторская песня, фьюжн, поп-панк. «Голос кочевников» приближается и практически он уже начался, так что в добрый путь и до встречи в Ацагате, - рассказала художественный руководитель Бурятской государственной филармонии Наталья Уланова.

В новую программу певицы вошли бурятские народные напевы под звучание национальных народных инструментов.

- Создавалось ощущение бескрайней степи, свободы, ветра и красоты земли Бурятии, - поделилась зрительница.

Во многом это ещё и заслуга мультиперкуссиониста из Монголии Хулгу. Он отвечал в этот вечер за перкуссию, а также исполнил несколько сольных номеров на инструменте под названием «ханг». Его ещё называют «космическим» за необычное звучание и внешний вид. Порадовала публику знакомая мелодия известной песни Эда Ширана «Shape of You», исполненная на ханг-драме.

В завершении вечера Наталья Уланова поблагодарила всех, кто внёс вклад в реализацию фестиваля «Голос кочевников» и его городской программы.

- Офф-программа фестиваля «Голос кочевников» открыта, - заявила она.

Следующий концерт программы «Voice of Friends» состоится 28 июня в 19:00 в «Юрте у реки» на набережной Уды. В этот день начинающая поэтесса и исполнительница собственных песен Одара. Она представит свою программу при участии сессионных музыкантов.

Стиль своей музыки Одара определяет как «женский рок». Тематика песен разнообразна, начиная любовной лирикой и заканчивая патриотическими темами. Её творчество — переплетение новаторской, своеобразной поэзии в сочетании с самобытной музыкальной основой и мягким вокалом.

Полную программу фестиваля «Голос кочевников», который пройдёт в июле в Ацагате, «Байкал-Daily» уже представлял
фестиваль Голос кочевников
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ зажгли «Свечи памяти»
В Улан-Удэ зажгли «Свечи памяти»
Общество, 22.06.2018
Горожане в память о погибших участниках войны возложили к мемориалу красные гвоздики и зажжённые свечи
Юнармейцы из Бурятии отправятся на необитаемый курильский остров
Общество, 22.06.2018
Они должны определить районы поиска без вести пропавших солдат Красной армии в ходе Курильской десантной операции 1945 года
В Улан-Удэ открылись городские концерты «Голоса кочевников»
В Улан-Удэ открылись городские концерты «Голоса кочевников»
Общество, 22.06.2018
Концерт солистки Бурятской филармонии Дашимы Соктоевой собрал аншлаг
Кино под открытым небом будут показывать в Иркутске
Общество, 22.06.2018
Первым фильмом сезона станет документальная лента «Горы»
На дне Байкала сняли шокирующее видео с водорослями
На дне Байкала сняли шокирующее видео с водорослями
Общество, 22.06.2018
Сине-зелёные водоросли «захватили» дно Байкала. ВИДЕО
В Бурятии прошёл конкурс детских рисунков
В Бурятии прошёл конкурс детских рисунков
Общество, 22.06.2018
Победители состязания получили почётные грамоты  
Улан-удэнцы на 2 дня останутся без холодной воды
Улан-удэнцы на 2 дня останутся без холодной воды
Общество, 22.06.2018
Коммунальщики будут делать ремонт
Театр «Байкал» выступил в районах Бурятии
Театр «Байкал» выступил в районах Бурятии
Общество, 22.06.2018
Артисты известного коллектива побывали с выступлениями на трёх районных праздниках
Жителям Бурятии рекомендуют проверить участки на ограничения
Жителям Бурятии рекомендуют проверить участки на ограничения
Общество, 22.06.2018
В настоящее время в ЕГРН содержится информация о более 14 тысяч зонах с особыми условиями использования территории
25 тысяч жителей Бурятии получали запрет на выезд за рубеж
25 тысяч жителей Бурятии получали запрет на выезд за рубеж
Общество, 22.06.2018
Служба судебных приставов Бурятии провела информационную акцию в аэропорту «Байкал»
В Бурятии открылись летние сельские спортивные Игры (фото)
В Бурятии открылись летние сельские спортивные Игры (фото)
Общество, 22.06.2018
Победитель общекомандного зачёта получит автомобиль

Позитив

Реплика

Лонгриды

Блоги

Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Трофейная рыбалка в Хабаровском крае
12.06.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Кадастровая палата просит заявителей указывать адрес электронной почты
29.05.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Проспектовские головары. Или «За козла ответишь»
29.05.2018
Туяна Будаева
Туяна Будаева
Блог об искусстве
«Лаборатория РОСТа – доказательство потенциала Сергея Левицкого»
28.05.2018
Туяна Будаева
Туяна Будаева
Блог об искусстве
Библионочь» ради мероприятия, а не ради людей
04.05.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Чиновники Бурятии. Головары vs Садисты. Оба хуже(с)
28.04.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Оценить госуслуги филиала можно на портале «Ваш контроль»
27.04.2018
Загрузка...
^