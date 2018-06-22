В Улан-Удэ открылись городские концерты «Голоса кочевников»

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В Улан-Удэ зажгли «Свечи памяти» Общество, Горожане в память о погибших участниках войны возложили к мемориалу красные гвоздики и зажжённые свечи

Юнармейцы из Бурятии отправятся на необитаемый курильский остров Общество, Они должны определить районы поиска без вести пропавших солдат Красной армии в ходе Курильской десантной операции 1945 года