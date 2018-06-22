В Улан-Удэ открылись городские концерты «Голоса кочевников»

Концерт солистки Бурятской филармонии Дашимы Соктоевой собрал аншлаг
21 июня состоялся первый из серии городских концертов «Voice of Friends» в рамках фестиваля «Голос кочевников» - выступила певица DASHIMA (Дашима Соктоева). Её концерт собрал полный зал поклонников, сообщает пресс-служба Бурятской филармонии.
После трехлетнего перерыва в карьере певица выступили с новой программой. Исполнительнице аккомпанировали музыканты под руководством президента ассоциации моринхуристов России Дмитрия Аюрова. Несколько номеров исполнил Соктын Дабаа — отец певицы из Китайского Шэнэхэна.
- Многие из тех, кто выступит в рамках «Voice of Friends», широко известны в узких кругах. И эта программа даст им показать своё творчество массам. На этой площадке в течение месяца будут выступать совершенно разные группы - это будет инди-рок, авторская песня, фьюжн, поп-панк. «Голос кочевников» приближается и практически он уже начался, так что в добрый путь и до встречи в Ацагате, - рассказала художественный руководитель Бурятской государственной филармонии Наталья Уланова.
В новую программу певицы вошли бурятские народные напевы под звучание национальных народных инструментов.
- Создавалось ощущение бескрайней степи, свободы, ветра и красоты земли Бурятии, - поделилась зрительница.
Во многом это ещё и заслуга мультиперкуссиониста из Монголии Хулгу. Он отвечал в этот вечер за перкуссию, а также исполнил несколько сольных номеров на инструменте под названием «ханг». Его ещё называют «космическим» за необычное звучание и внешний вид. Порадовала публику знакомая мелодия известной песни Эда Ширана «Shape of You», исполненная на ханг-драме.
В завершении вечера Наталья Уланова поблагодарила всех, кто внёс вклад в реализацию фестиваля «Голос кочевников» и его городской программы.
- Офф-программа фестиваля «Голос кочевников» открыта, - заявила она.
Следующий концерт программы «Voice of Friends» состоится 28 июня в 19:00 в «Юрте у реки» на набережной Уды. В этот день начинающая поэтесса и исполнительница собственных песен Одара. Она представит свою программу при участии сессионных музыкантов.
Стиль своей музыки Одара определяет как «женский рок». Тематика песен разнообразна, начиная любовной лирикой и заканчивая патриотическими темами. Её творчество — переплетение новаторской, своеобразной поэзии в сочетании с самобытной музыкальной основой и мягким вокалом.
Полную программу фестиваля «Голос кочевников», который пройдёт в июле в Ацагате, «Байкал-Daily» уже представлял.
В Улан-Удэ открылись городские концерты «Голоса кочевников»
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