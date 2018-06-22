В Бурятии прошёл конкурс детских рисунков

Победители состязания получили почётные грамоты



В библиотеке «Зенит» села Новая Брянь состоялась встреча с участниками конкурса детских рисунков в рамках книжного проекта «Байкал вокруг света». Инициатором конкурса ста иркутский фестивальный центр «Байкал Тотем». Библиотека «Зенит» выступила организатором состязания.



Во время вернисажа «Дети рисуют Байкал» руководитель творческого объединения «Подружка» местного Дома культуры познакомила присутствующих с творческими работами ребят. Участники же конкурса были награждены почётными грамотами от центра «Байкал Тотем».



Коллектив библиотеки получил благодарственные письма за помощь в проведении конкурса. Завершилась встреча просмотром красочного фильма о Байкале, сообщает пресс-служба Национальной библиотеки республики.

