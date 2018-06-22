Победители состязания получили почётные грамоты
В библиотеке «Зенит» села Новая Брянь состоялась встреча с участниками конкурса детских рисунков в рамках книжного проекта «Байкал вокруг света». Инициатором конкурса ста иркутский фестивальный центр «Байкал Тотем». Библиотека «Зенит» выступила организатором состязания.
Во время вернисажа «Дети рисуют Байкал» руководитель творческого объединения «Подружка» местного Дома культуры познакомила присутствующих с творческими работами ребят. Участники же конкурса были награждены почётными грамотами от центра «Байкал Тотем».
Коллектив библиотеки получил благодарственные письма за помощь в проведении конкурса. Завершилась встреча просмотром красочного фильма о Байкале, сообщает пресс-служба Национальной библиотеки республики.
В Бурятии прошёл конкурс детских рисунков
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Фестиваль продлится три дня
Горожане в память о погибших участниках войны возложили к мемориалу красные гвоздики и зажжённые свечи
Они должны определить районы поиска без вести пропавших солдат Красной армии в ходе Курильской десантной операции 1945 года
В небо выпустили белых голубей
Концерт солистки Бурятской филармонии Дашимы Соктоевой собрал аншлаг
Первым фильмом сезона станет документальная лента «Горы»
Сине-зелёные водоросли «захватили» дно Байкала. ВИДЕО
Победители состязания получили почётные грамоты
Коммунальщики будут делать ремонт
Артисты известного коллектива побывали с выступлениями на трёх районных праздниках
Известный бард даст концерт в столице Бурятии
В настоящее время в ЕГРН содержится информация о более 14 тысяч зонах с особыми условиями использования территории
Служба судебных приставов Бурятии провела информационную акцию в аэропорту «Байкал»
На концерте произошёл небольшой казус
Победитель общекомандного зачёта получит автомобиль