В Улан-Удэ ожидаются дождливые выходные

Также прогнозируется усиление ветра



Сегодня, 22 июня, в Улан-Удэ погода ожидается без осадков, ветер переменный, ночью слабый, днём 7-12 м/с. Днём воздух прогреется до 30 градусов тепла.



Однако уже завтра, 23 июня, утром и днём синоптики прогнозируют дождь. Ветер северо-западный 7-12 м/с, температура ночью +15,+17 градусов, днём до +23.



В воскресенье, 24 июня, возможен небольшой дождь, ветер северо-западный 5-10 м/с, днём усилится до 14 м/с. Ночью температура воздуха составит +12,+14 градусов тепла, днём - до +27.



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