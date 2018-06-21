Сахалин закупил бурятские луки

На Сахалине отметили национальный культурно-спортивный праздник бурят-монгольского народа «Сурхарбан–2018»



«Сурхарбан» – это праздник бурят-монгольского народа, который проводится по окончании посевных работ, – объясняет кандидат биологических наук, доцент кафедры экологии, географии и природных ресурсов СахГУ, председатель Сахалинской региональной общественной организации «Землячество Бурятии «Байкал» Ольга Цырендоржиева.



В советское время всё это было не так сильно развито, мы праздновали просто летний праздник – «зунай найр». А сейчас, в последние годы, повсюду началось возрождение национальных традиций, обычаев. Поэтому сегодня наш праздник называется «Сурхарбан».



На острове мы проводим его в четвёртый раз. Первые два года гулянья проходили в селе Дальнем, а в прошлом году, как и в этот раз, в городском парке. Это мероприятие проходит под патронатом правительства Сахалинской области и администрации Южно-­Сахалинска. Помимо нашего землячества, организатором является ЦНК «Радуга».



Изначально на Сахалине бурят было очень мало – всего восемь – девять семей. Мы все общались между собой, отмечали национальные праздники. В последние годы население бурят на острове увеличилось. Приехала очень интересная, инициативная молодёжь, которая знает и чтит традиции своего народа. Я сама живу здесь больше 20 лет и уже плохо помню обычаи. Посовещавшись, мы решили организовать общественную организацию, объединившись для того, чтобы помочь приезжающим лучше пройти адаптацию, поддержать земляков, познакомить другие народы с нашей культурой, бытом, совместно отмечать традиционные праздники. И в этом русле мы как общественная организация функционируем уже три года, но начали работать, ещё не будучи общественной организацией.



Два раза мы выигрывали грант правительства Сахалинской области. Это очень хорошая поддержка, потому что иначе нам не на что было бы купить даже свои национальные костюмы. В первый раз, благодаря гранту, мы приобрели юрту, которая также была представлена сегодня на празднике. Помимо юрты, заказали национальные костюмы, которые теперь успешно используются в концертных мероприятиях не только для нашего народа, но и для города и области в целом. В этом году нам тоже удалось выиграть грант, и мы закупили настоящие бурятские национальные луки, бурят-монгольский народный музыкальный инструмент – моринхуур.



Шенберг Мункуев, мастер спорта СССР по стрельбе из лука, провел на Сурхарбане-2018 мастер-класс, где каждый желающий мог попробовать себя в качестве стрелка. Также на празднике провели состязания и выявили самого меткого стрелка.



- Стрельба из лука – новинка этого года, до этого у нас такого не было, говорит Ольга Жундуевна. – Традиционно праздник бурят-монгольского народа славится конными скачками. Мы, разумеется, не имеем возможности провести конные скачки и пытаемся каждый год что-то придумывать. В первый раз использовали деревянных лошадей – такой юмористический выход из положения. В этом году мы решили использовать настольную игру с бараньими костяшками, которая так и называется «Конные скачки».



Также мужчины попробовали себя в роли спортсменов, пытаясь победить соперника в вольной борьбе, победитель угостил всех сладостями, по традиции выражая этим то, что он делится своей удачей со всеми гостями, сообщает «АиФ».



На предыдущие праздники у нас были приготовлены призы для победителей по вольной борьбе – мы дарили им живого барана, – объясняет Ольга Жундуевна. – В прошлом году мероприятие проводили в парке, и многим показалось, что его будут резать прямо там. Это вызвало некий резонанс. Поэтому в этом году мы решили обойтись без барана, а наши победители получили кубки, грамоты и медали.

