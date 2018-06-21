В Бурятии ребёнок-инвалид едва не остался без помогающего дышать аппарата

Прокуратура республики провела проверку по обращению матери тяжелобольного пятилетнего ребенка-инвалида



Установлено, что ребенок страдает тяжелыми заболеваниями, самостоятельно не дышит и не питается. Однако, он не был обеспечен жизненно необходимыми средствами медицинской реабилитации.



По данному факту прокуратурой республики региональному министру здравоохранения внесено представление, по результатам рассмотрения которого из республиканского бюджета выделено 215 тыс. рублей. Ребенок-инвалид обеспечен всеми необходимыми средствами медицинской реабилитации, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

