Прокуратура республики провела проверку по обращению матери тяжелобольного пятилетнего ребенка-инвалида
Установлено, что ребенок страдает тяжелыми заболеваниями, самостоятельно не дышит и не питается. Однако, он не был обеспечен жизненно необходимыми средствами медицинской реабилитации.
По данному факту прокуратурой республики региональному министру здравоохранения внесено представление, по результатам рассмотрения которого из республиканского бюджета выделено 215 тыс. рублей. Ребенок-инвалид обеспечен всеми необходимыми средствами медицинской реабилитации, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.
В Бурятии ребёнок-инвалид едва не остался без помогающего дышать аппарата
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