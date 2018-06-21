В Иркутской области ожидаются ливни

В помещениях призывают закрыть все окна и форточки



22 июня местами в Иркутской области ожидаются ливневые дожди, грозы и сильный ветер.



Жителям и гостям области необходимо соблюдать меры личной безопасности и не забывать о правилах поведения при неблагоприятных природных явлениях.



- В помещениях необходимо закрыть все окна и форточки, люки чердаков и наружные входы в подвальные помещения. Для жителей частного сектора в первую очередь важно подготовить водоотводные каналы, произвести их очистку или углубление для предотвращения подтопления жилого дома и придомовой территории, - отмечают в МЧС.



При приближении грозы лучше воздержаться от поездок и прогулок, недопустим выход на воду для купания или рыбной ловли. Из-за усиления ветра, который обычно сопровождает грозу, держитесь вдали от слабо укреплённых конструкций, деревьев и линий электропередач.



23-24 июня местами по области ожидается высокая и чрезвычайная пожаро- опасность лесов, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.



В случае чрезвычайной ситуации незамедлительно информируйте об этом пожарно-спасательную службу МЧС России – 101.

