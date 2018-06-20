В Бурятии запустят «горячую линию» для туристов

Жителям расскажут и об актуальной эпидситуации за рубежом



В разгар отпускного сезона управление Роспотребнадзора по Бурятии запускает «горячую линию» по туристическим услугам и инфекционным угрозам за рубежом.



С 25 июня по 9 июля специалисты ответят на вопросы жителей региона об актуальной эпидситуации за рубежом, правилах безопасного поведения на отдыхе, а также правах потребителей при получении туристических услуг.



Граждане могут задать свои вопросы по следующим телефонам «горячей линии»:



- 8 (3012) 41-22-47 (по вопросам профилактики инфекционных заболеваний за рубежом), ежедневно с 08.30 до 17.30, кроме выходных и праздничных дней, перерыв с 12.00 до 12.45;



- 8-800-350-64-56 (по вопросам защиты прав потребителей при оказании туристских услуг), ежедневно с 08.30 до 17.30, кроме выходных и праздничных дней.

