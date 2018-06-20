Бурятские врачи удалили редчайшую опухоль













Главный специалист по развитию хирургической помощи БСМП Владислав Саганов, заведующий отделением хирургии Батор Дондоков и заведующий отделением гнойной хирургии Сергей Бутуханов приняли решение – впервые в Бурятии провести удаление опухоли лапароскопическим методом (с помощью трёх небольших проколов на животе).



Операция прошла успешно. На следующий день пациент уже встал с постели и начал самостоятельно передвигаться.



Удалённую опухоль направили на гистологическое обследование. К счастью, это оказался не рак. Спустя несколько дней мужчину выписали, сообщили в пресс-службе БСМП.

Главный специалист по развитию хирургической помощи БСМП Владислав Саганов, заведующий отделением хирургии Батор Дондоков и заведующий отделением гнойной хирургии Сергей Бутуханов приняли решение – впервые в Бурятии провести удаление опухоли лапароскопическим методом (с помощью трёх небольших проколов на животе).Операция прошла успешно. На следующий день пациент уже встал с постели и начал самостоятельно передвигаться.Удалённую опухоль направили на гистологическое обследование. К счастью, это оказался не рак. Спустя несколько дней мужчину выписали, сообщили в пресс-службе БСМП.

В БСМП имени Ангапова в Улан-Удэ в экстренном порядке поступил больной с подозрением на острый аппендицит. После дообследования врачи поставили диагноз - образование брюшной полости с жидкостным компонентом.- То есть, на кишечнике мужчины была обнаружена киста. Со слов врачей, это редчайшее явление и возникает вследствие воспаления или травмы, - объяснили в пресс-службе медучреждения.