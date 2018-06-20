Жителям Бурятии напомнили, как правильно купаться

Умение хорошо плавать не гарантирует, что человек оградит себя от беды, отмечают специалисты



В республиканском агентстве гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций рассказали об опасностях, подстерегающих купальщиков на водоёмах



Основной специфической травмой в воде является утопление (вынужденное прекращение доступа воздуха в дыхательные пути, нарушается газообмен, быстро развивается недостаток кислорода в крови). Через 5-6 минут после погружения под воду в организме начинаются необратимые процессы, и человек погибает.



Чтобы избежать трагедии, нужно помнить - купаться следует только в разрешённых для этого местах. Даже хорошо знакомые, но не оборудованные для купания водоёмы опасны для жизни. Опасно купаться вблизи водосбросов, шлюзов, мостов, плотин, пристаней, причалов и других гидротехнических сооружений.



Не стоит нырять в местах неизвестной глубины, так как можно удариться головой о песок, глину, сломать себе шейные позвонки, потерять сознание и погибнуть. Под водой могут быть сваи, рельсы, камни и т.п. Не менее опасно прыгать головой в воду с плотов, пристаней и других плавучих сооружений.



Ни в коем случает не оставляйте детей на берегу водоёма без присмотра взрослых, умеющих плавать и оказывать первую помощь. Купание детей желательно проводить организованно, группами не более 10 человек. Не разрешайте детям самовольно уходить к водоёмам и купаться.



Опасны и соревнования, кто дольше продержится в воде без дыхания. Расскажите детям, что из-за задержки дыхания можно потерять сознание и утонуть. Положение усугубляется тем, что критическое состояние наступает неожиданно, пострадавший теряет сознание под водой, он не может самостоятельно противодействовать случившемуся и даже позвать на помощь.



Помните, надувные матрацы предназначены для загорания на берегу. Не стоит на них находиться в воде. Даже слабого ветра и течения достаточно, чтобы унесло на большие расстояния от земли. Матрац может захлестнуть волной, он может выскользнуть из-под пловца и накрыть его с головой.



Большую опасность таят водовороты, образующиеся в местах сильного течения рек, на изгибах, за крупными камнями, над неровностями дна. Вращательное движение воды в водовороте затягивает человека на большую глубину и с такой силой, что даже опытный пловец не всегда в состоянии выплыть.



Для человека опасность в воде представляют водоросли, которые обвивают ноги, руки, туловище, сковывают движения и могут явиться причиной утопления. При попадании в заросшие водорослями место нельзя делать резких движений и рывков, иначе петли растений ещё туже затянутся, сообщает пресс-служба агентства.



