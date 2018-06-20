На выставке в Бурятии покажут японский меч XIX века

В музее в Кяхте откроется экспозиция «Оружие. Честь и доблесть»



Жителей и гостей Бурятии краеведческий музей в городе Кяхте приглашает на презентацию выставки холодного и огнестрельного оружия «Оружие. Честь и доблесть».



На выставке будут представлены уникальные образцы украшенного оружия XVIII-XVX вв.



- Среди предметов коллекции оружия имеются отдельные экземпляры, которые с полным основанием следует назвать особо ценными памятниками истории и культуры, - отметили в музее.



21 июня в стенах музея будет выставлен после реставрации меч из Японии XIX века из стали, серебра и слоновой кости, сообщает пресс-служба министерства культуры Бурятии.

