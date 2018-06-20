В Бурятии закрашивают надписи о продаже наркотиков

Запрещающие надписи были размещены на фасадах зданий, гаражах



В Гусиноозёрске активисты ОНФ Бурятии провели рейд по выявлению запрещающих записей на стенах. Как оказалось, в большом количестве на заборах, гаражах и фасадах зданий стали появляться надписи о продаже наркотиков.



В ходе мероприятия активисты ОНФ закрасили все найденные надписи с помощью специальных баллончиков, сообщает пресс-служба ОНФ республики.





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