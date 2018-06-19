Жители аварийных домов в Хилке отказались переезжать в новые дома

В Хилокском районе дома для переселенцев из ветхого и аварийного жилья построены, но оказались с недочетами. Новые квартиры осмотрела губернатор региона Наталья Жданова
- Все за 60 лет, пенсионеры, это просто издевательство.
А издевательством Леонид Голомидов называет высокие лестницы и подоконники, неровные стены. Его дом был признан аварийным ещё несколько лет назад. Когда увидел, новые дома, отказался переселяться.
- Пока все их недоделки не будут сделаны, мы заезжать не будем. Все! Мы сейчас письмо вот ей дали, товарищу письмо дали, вот они как решат. А заезжать мы не будем, ни ключи не получать, ничего не будем - поясняет Леонид Голомидов.
В новое жильё должны заехать 16 семей. В четыре дома по улице Чкалова площадями от 170 до 240 квадратных метров. Их начинала возводить одна из подрядных организаций. Но с работой не справилась. В ноябре прошлого года возведение недостроя продолжила другая строительная компания.
- Были вопросы по двум домам, что высокие подоконники. Опять же, эти дома были нами заложены, но не нами заложен фундамент. В своё время здесь был предыдущий подрядчик. Они недостроили дома, нам передали этот недострой. Технологически не могли просто уже поменять, - говорит Михаил Назаров, генеральный директор ООО «Стройцентр».
Губернатор региона поручила подрядчику устранить все замечания. Он, в свою очередь, пообещал сделать в подарок жильцам ограждения.
- Вот это все будет переделано?
- Да.
- Он знает, что я езжу постоянно, скажи?
- Да вы у меня уже как родственник.
- Я вам уже надоел, но я требую, для людей чтобы было нормально.
Всё гладко оказалось только на бумаге и у застройщика новых домов в микрорайоне Северный. Сюда часть переселенцев уже заехали. В квартире у Ольги Авдуловой входная дверь установлена с дефектом, а в доме сырость. Шутит, грибы на окнах скоро можно будет солить.
- У нас проблема повесить люстру, у нас потому что доски на крыше не прибиты.
Но, несмотря на все замечания, подрядчик признавать вину не желает.
- Нечего комментировать здесь, все хорошо построено, - заявил Григорий Тамарян, директор ООО «Крол».
Те, кто еще не переехал, готовы оставаться жить в бараках, построенных больше 70 лет назад. Губернатор региона пообещала найти выход из ситуации.
- Конечно, основная работа заключается в том, чтобы подрядчик, подрядная организация все-таки максимально качественно, в полном объеме выполняли строительные работы и те недоделки, которые, к сожалению, случаются; переделывали, исправляли в тот период, который контрактом отведен. Мы будем за этим строго следить, - сказала Наталья Жданова, губернатор Забайкальского края.
Сроки сдачи - через неделю, сообщает ГТРК Чита.
Жители аварийных домов в Хилке отказались переезжать в новые дома
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В Хилокском районе дома для переселенцев из ветхого и аварийного жилья построены, но оказались с недочетами. Новые квартиры осмотрела губернатор региона Наталья Жданова
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