Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

19 Июня

18 Июня

Популярное

Жители аварийных домов в Хилке отказались переезжать в новые дома

Общество, 
В Хилокском районе дома для переселенцев из ветхого и аварийного жилья построены, но оказались с недочетами. Новые квартиры осмотрела губернатор региона Наталья Жданова

- Все за 60 лет, пенсионеры, это просто издевательство.

А издевательством Леонид Голомидов называет высокие лестницы и подоконники, неровные стены. Его дом был признан аварийным ещё несколько лет назад. Когда увидел, новые дома, отказался переселяться.

- Пока все их недоделки не будут сделаны, мы заезжать не будем. Все! Мы сейчас письмо вот ей дали, товарищу письмо дали, вот они как решат. А заезжать мы не будем, ни ключи не получать, ничего не будем - поясняет Леонид Голомидов.

В новое жильё должны заехать 16 семей. В четыре дома по улице Чкалова площадями от 170 до 240 квадратных метров. Их начинала возводить одна из подрядных организаций. Но с работой не справилась. В ноябре прошлого года возведение недостроя продолжила другая строительная компания.

- Были вопросы по двум домам, что высокие подоконники. Опять же, эти дома были нами заложены, но не нами заложен фундамент. В своё время здесь был предыдущий подрядчик. Они недостроили дома, нам передали этот недострой. Технологически не могли просто уже поменять, - говорит Михаил Назаров, генеральный директор ООО «Стройцентр».

Губернатор региона поручила подрядчику устранить все замечания. Он, в свою очередь, пообещал сделать в подарок жильцам ограждения.

- Вот это все будет переделано?
- Да.
- Он знает, что я езжу постоянно, скажи?
- Да вы у меня уже как родственник.
- Я вам уже надоел, но я требую, для людей чтобы было нормально.
Всё гладко оказалось только на бумаге и у застройщика новых домов в микрорайоне Северный. Сюда часть переселенцев уже заехали. В квартире у Ольги Авдуловой входная дверь установлена с дефектом, а в доме сырость. Шутит, грибы на окнах скоро можно будет солить.

- У нас проблема повесить люстру, у нас потому что доски на крыше не прибиты.

Но, несмотря на все замечания, подрядчик признавать вину не желает.

- Нечего комментировать здесь, все хорошо построено, - заявил Григорий Тамарян, директор ООО «Крол».

Те, кто еще не переехал, готовы оставаться жить в бараках, построенных больше 70 лет назад. Губернатор региона пообещала найти выход из ситуации.

- Конечно, основная работа заключается в том, чтобы подрядчик, подрядная организация все-таки максимально качественно, в полном объеме выполняли строительные работы и те недоделки, которые, к сожалению, случаются; переделывали, исправляли в тот период, который контрактом отведен. Мы будем за этим строго следить, - сказала Наталья Жданова, губернатор Забайкальского края.

Сроки сдачи - через неделю, сообщает ГТРК Чита.
аварийное жилье
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ прибыл «Лучший жонглёр мира»
Общество, 19.06.2018
Сегодня началась конкурсная программа международного фестиваля детских и молодежных цирковых коллективов «Мир, где торжествует цирк»
Улан-удэнцам помогли с паспортами на «Арбате»
Общество, 19.06.2018
Сотрудники отдела по вопросам миграции МВД провели приём по вопросам замены и выдачи паспорта
В Северобайкальске батюшка посетил ИВС
Общество, 19.06.2018
В Северобайкальске иеромонах Казанского кафедрального собора посетил изолятор временного содержания подозреваемых и обвиняемых
Жители аварийных домов в Хилке отказались переезжать в новые дома
Общество, 19.06.2018
В Хилокском районе дома для переселенцев из ветхого и аварийного жилья построены, но оказались с недочетами. Новые квартиры осмотрела губернатор региона Наталья Жданова
Учёные представили экодом для комфортной жизни на Байкале
Общество, 19.06.2018
Как отходы превратить в доходы, придумали ученые новосибирского Академгородка: сегодня на Байкале открыли конференцию, посвященную развитию и внедрению новейших разработок в области охраны окружающей среды. Новосибирскую область представляет проект «Экодом»
В войска ВВО поступили новые полевые бани
Общество, 19.06.2018
В соединения и воинские части Восточного военного округа поступила крупная партия современных передвижных полевых кухонь и бань
На Байкале инициирована комплексная программа по защите нерпы
Общество, 19.06.2018
Фонд «Озеро Байкал» инициирует комплексную программу по изучению и защите байкальской нерпы
Улан-Удэ примет «Baikal Dance Festival»
Общество, 19.06.2018
В Улан-Удэ с 15 июля по 3 августа пройдёт «Baikal Dance Festival. Байкальский танцевальный фестиваль»
Самый большой в мире аэростат для полёта в стратосферу прилетит в Бурятию
Общество, 19.06.2018
Благотворительный фонд святителя Луки выиграл президентский грант в 9,8 млн рублей, на эти средства реализуют проект рекордных перелетов на гигантских воздушных шарах
Шаманы намерены добиваться признания в России шаманизма пятой конфессией
Общество, 19.06.2018
Шаманы России намерены объединиться в единую организацию и добиваться признания шаманизма как религии на государственном уровне, сообщил заместитель Верховного шамана России Артур Цыбиков в пресс-центре агентства «Интерфакс-Сибирь» в Иркутске
Иркутянин пойдёт пешком во Владивосток ради похудения
Общество, 19.06.2018
Иркутянин Ренат Сальманов в начале июля 2018 года собирается отправиться до Владивостока пешком, изредка пользуясь автостопом
Жителей Бурятии оштрафовали на 3 млн за походы в лес
Общество, 19.06.2018
В Бурятии продолжают выявлять нарушителей в лесах
Москвич снял клип о красоте Байкала
Москвич снял клип о красоте Байкала
Общество, 19.06.2018
Ролик показывает яркие панорамы Байкала
Сотрудники прокуратуры Бурятии посадили деревья
Сотрудники прокуратуры Бурятии посадили деревья
Общество, 19.06.2018
Экологическая акция «Посади дерево на Байкале» прошла в начале июня
В Улан-Удэ госпиталю ветеранов войн подарили оборудование
Общество, 19.06.2018
Стоимость подаренного оборудования составляет более 10 млн рублей

Позитив

Реплика

Лонгриды

Блоги

Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Трофейная рыбалка в Хабаровском крае
12.06.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Кадастровая палата просит заявителей указывать адрес электронной почты
29.05.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Проспектовские головары. Или «За козла ответишь»
29.05.2018
Туяна Будаева
Туяна Будаева
Блог об искусстве
«Лаборатория РОСТа – доказательство потенциала Сергея Левицкого»
28.05.2018
Туяна Будаева
Туяна Будаева
Блог об искусстве
Библионочь» ради мероприятия, а не ради людей
04.05.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Чиновники Бурятии. Головары vs Садисты. Оба хуже(с)
28.04.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Оценить госуслуги филиала можно на портале «Ваш контроль»
27.04.2018
Загрузка...
^