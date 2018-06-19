Самый большой в мире аэростат для полёта в стратосферу прилетит в Бурятию

Благотворительный фонд святителя Луки выиграл президентский грант в 9,8 млн рублей, на эти средства реализуют проект рекордных перелетов на гигантских воздушных шарах
Как рассказали ТАСС в фонде, в рамках проекта на средства спонсоров также построят самый большой в мире воздушный шар и совершат уникальный стратосферный полет.
- Полёт в стратосферу будет выполнен из России, с территории Кавказа. А прототип рекордного теплового аэростата «Россия» уже в скором времени совершит ряд уникальных перелётов, чтобы представить РФ как самую большую в мире страну, которой по праву принадлежит великая географическая слава первооткрывателей морских и земных объектов, - рассказал ТАСС член правления фонда Родион Шеин.
По словам Шеина, народный проект «Россия в поиске смыслов. Лаборатория Федора Конюхова» рассчитан до мая 2019 года. За это время компания Cameron Balloons в Великобритании закончит постройку крупнейшего за всю историю воздухоплавания аэростата «Россия» объемом 100 тыс. кубометров.
Рекордный стратосферный полет на высоту 25 км готовится большой командой, в составе которой известные воздухоплаватели, лучшие метеорологи, медики, а также высококвалифицированная летная стартовая команда. Во время полета выполнят несколько научных исследований, проверят эффективность российских инновационных медицинских технологий и наработок для подготовки пилотов.
- Бюджет на эту экспедицию формируется из средств партнеров проекта, и в рамках заявки на президентский грант не запрашивается, - уточнил он.
Уже построен и совершил первые перелеты прототип рекордного теплового аэростата объемом 4 тыс. кубометров, он вдвое больше обычных воздушных шаров и также носит название «Россия». 6 мая 2018 года он выполнил первый в истории воздухоплавания перелет через Керченский пролив, положив тем самым начало проекту.
- Пилотирует прототип член команды Фонда святителя Луки (Войно-Ясенецкого), президент Федерации воздухоплавания Ставропольского края, штурман Вооруженных сил СССР Виталий Ненашев, удостоенный правительственной награды за выполнение полетов в Антарктиде, - пояснил Шеин.
В программе полетов на территории РФ обозначены подъем над Эльбрусом и перелет через Байкал, а затем - перелет с острова Русский во Владивосток через пролив Петра Великого. Далее тепловой аэростат отправится за границу и в Болгарии выполнит полет в районе горы Шипка, на месте воинской славы русского народа.
- А после этого состоится перелет через Монблан, в ходе которого участники проекта развенчают распространенное мнение европейского обывателя о том, что высочайшей вершиной Европы является именно эта гора, а не российский Эльбрус, - рассказал Шеин.
Также поддержанный президентским грантом проект предусматривает создание веб-портала, планируется снять два больших документальных фильма о подготовке стратосферного рекорда и о России в историческом и современном контексте, создать дополнительный сопровождающий видеоматериал. Команда проекта проведет также круглый стол в Москве с участием российских и иностранных журналистов, а также творческие встречи в нескольких европейских государствах для формирования положительного восприятия образа России и привлечения международного внимания к проекту, сообщает ТАСС.
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