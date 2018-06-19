Москвич снял клип о красоте Байкала

















- Снимал я сам, хотелось показать всем, как круто на Байкале, - рассказал «Байкал-Daily» Леонид Майданик.





Москвич Леонид Майданик снял видео о красотах Байкала. Съёмки проходили на острове Ольхон во время традиционных спортивных игр.Под приятную мелодию на экране появляются разные пейзажи. Сначала это высокие скалы, сменяющиеся голубым и словно бескрайним озером. Дальше по степи рысью мчатся лошади. Люди взбираются на самую высокую точку горы, чтобы полностью увидеть всю мощь Байкала.