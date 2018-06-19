Москвич снял клип о красоте Байкала

Ролик показывает яркие панорамы Байкала
Москвич Леонид Майданик снял видео о красотах Байкала. Съёмки проходили на острове Ольхон во время традиционных спортивных игр.
Под приятную мелодию на экране появляются разные пейзажи. Сначала это высокие скалы, сменяющиеся голубым и словно бескрайним озером. Дальше по степи рысью мчатся лошади. Люди взбираются на самую высокую точку горы, чтобы полностью увидеть всю мощь Байкала.
- Снимал я сам, хотелось показать всем, как круто на Байкале, - рассказал «Байкал-Daily» Леонид Майданик.
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Ролик показывает яркие панорамы Байкала
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