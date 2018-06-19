В Братске наградят скромного героя, спасшего двух детей

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В Бурятии вспоминают выдающегося литературоведа Василия Найдакова Общество, 90 лет исполнилось бы выдающемуся литературоведу, учёному Василию Найдакову. Он написал более 200 научных работ по проблемам литературы, сообщает АТВ