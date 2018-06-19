Увидев на горящем балконе двух малышей, мужчина тут же принялся их спасать
Жителя города Братска, по воле случая ставшего спасителем двух маленьких братьев, нашли благодаря ведущему радио «Голос Ангары» - Пётру Волкову. Увидев в социальных сетях информацию о таинственном «дяде Стёпе», которого разыскивают пожарные и спасатели, ведущий озвучил её в эфире. Уже спустя две минуты скромный герой был найден, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
37-летний Александр Козлов действительно скромный мужчина. Первой его фразой были слова «Мне не нужна слава. Главное, что дети живы». У самого Александра двое детей, и увидев на горящем балконе пятиэтажного дома двух малышей, он не успел задуматься о собственной безопасности. По уточнённым данным, пожар произошёл на балконе 3 этажа.
- Мысль была одна – успеть потушить, пока не разгорелось, и дети не пострадали. Я ехал мимо и увидел чёрный дым и огонь на балконе. В голове моментально сложился ход действий. Забраться по решёткам двух балконов не составило труда. Очень помогла жительница второго этажа, которая подавала мне воду. А когда я попал в квартиру, где находились ребятишки, мне сразу повезло – на глаза тут же попалось большое ведро, в которое набрал воды из-под крана и тут же потушил огонь, рассказывает Александр Козлов.
На балконе горели деревянный пол и ковровое покрытие, создавая едкий дым. В считанные минуты мальчики 2 и 6 лет могли получить отравление угарным газом, но благодаря Александру Козлову они остались живы.
В настоящее время решается вопрос о представлении жителя города Братска к награде за спасение жизни детей.
В Братске наградят скромного героя, спасшего двух детей
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