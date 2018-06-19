Инвалиды - колясочники в Улан-Удэ борются с наглыми водителями

Общество, Фото: Фонд инвалидов-колясочников «Общество без барьеров»

К участию в акции приглашают горожан



Региональный фонд инвалидов-колясочников «Общество без барьеров» совместно с общественным советом при МВД по Бурятии и ГИБДД запустили масштабную акцию «Доступный Улан-Удэ».



- Если вы видите автомобиль без специального знака, припаркованный на месте для граждан с инвалидностью, и если ваша детская коляска также не может проехать из-за незаконно припаркованной машины, или вы не можете просто пройти по тротуару, фотографируйте! - призывают организаторы акции.



Фото и видео нужно выкладывать в соцсеть с хэштегом #доступныйуланудэ. Также стоит подписать место. Таким образом, активисты намерены поднять проблему в обществе.

