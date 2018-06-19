Он был участником мероприятия «Мем, труд — Первомай»
Октябрьский районный суд в Иркутске оштрафовал на 25 тысяч рублей анархиста Игоря Мартыненко по статье о проведении мероприятия без подачи уведомления (ч. 2 ст. 20.2 КоАП) из-за «Монстрации» в виде хэппинга, сообщает ОВД-Инфо.
На вторую задержанную из-за «Монстрации» Софью Баженову так и не составили протокол.
Баженову и Мартыненко задержали на автовокзале, когда они приехали после отдыха. Полицейские заявили, что активисты уклоняются от составления протоколов за проведение несогласованного митинга 1 мая, и попросили молодых людей пройти с ними. Активисты отказались, и сотрудники полиции силой затащили их в машину. После задержанных доставили в отдел полиции № 5 и оставили их на ночь, уточняет ОВД-Инфо.
По словам Баженовой, 1 мая она и другие активисты провели хэппенинг «Мем, труд — Первомай», предварительно уведомив об этом МВД, прокуратуру, мэра, губернатора и уполномоченного по правам человека в Иркутске.
Согласно энциклопедии «Культурология. XX век», хэппенинг — театрализованное сиюминутное действо на импровизационной основе с активным участием в нем аудитории, направленное на стирание границ между искусством и жизнью.
В Иркутске анархиста оштрафовали на 25 тысяч за «Монстрацию»
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