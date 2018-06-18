Тепло с кратковременными дождями и грозами ожидают регионы Восточной Сибири на наступившей неделе, сообщила Sibnet.ru представитель Забайкальского Гидрометцентра
В эти дни в Забайкалье и Бурятии ожидается теплая, неустойчивая погода, в течение недели кратковременные дожди с грозами, порывы ветра до 16 метров в секунду. Ночные температуры в Забайкалье составят +8…+13 градусов, местами +2…+7, днем 23-28 выше ноля, во время дождей будет примерно на пять градусов прохладнее.
В Бурятии в эти дни будет немного теплее. Ночью 11-16 тепла, днем от 26 до 31 градуса.
В Иркутской области, по данным синоптиков региона, в отдельные дни ожидается дождь и грозы. Температура ночью +9…+16, в пониженных формах рельефа немного холоднее. Днем +25…+32, при облачной погоде температура также будет ниже.
Тепло и грозы пообещали Бурятии
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