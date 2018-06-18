Бурятия примет Школу экологического предпринимательства

Различные бизнес-идеи, начиная от создания арт-резиденции на родовых землях, развития рекреационно-оздоровительного туризма и производства сувениров до разведения кроликов, переработки вторсырья, производства лекарственных препаратов и создания опытного мини-цеха по переработке и консервированию пищевого дикорастущего сырья и культивируемых грибов, обсудят на сессии Школы экологического предпринимательства 21 по 24 июня
Впервые ШЭПР состоится не в Иркутской области, а в Бурятии – в Танхое, рассказала директор молодёжного благотворительного фонда «Возрождение земли Сибирской» Елена Творогова.
ШЭПР проходит с 2012 года. Шагнуть на восточный берег Байкала Школа экологического предпринимательства смогла благодаря президентскому гранту. Для участия в ШЭПР было отобрано 22 заявки, из них 14 заявок от начинающих предпринимателей из сел и городов Бурятии, шесть – из Иркутской области и по одному из Красноярского края и Монголии. Всего в сессии примут участие 80 человек.
За четыре дня работы ШЭПР участники смогут проверить свои проекты на жизнеспособность, актуальность и востребованность, и также освоить некоторые предпринимательские навыки, проявить упорство и настойчивость в достижении поставленной цели, научиться думать и действовать экологично. В работе им будут помогать 25 экспертов в сфере финансов, экологии, бизнеса, IT-технологий, маркетинга, социо-культурного развития, инвестиций из Москвы, Ярославля, Новосибирска, Кемерово, Иркутска и Улан-Удэ.
Задача команды экспертов – помочь сделать из идеи реальный бизнес-план, найти пути развития действующего бизнеса и показать как зеленые привычки и технологии могут повысить рентабельность любого дела.
Состоится финальная защита проектов, на которую приглашены представители профильных министерств и ведомств, муниципалитетов. Эксперты смогут оценить потенциал и инвестиционную привлекательность проектов, дать рекомендации по их дальнейшему развитию на конкретных территориях вокруг Байкала, сообщает ИА «Байкал Инфо».
Бурятия примет Школу экологического предпринимательства
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