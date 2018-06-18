Жителям Бурятии напомнили, как выбирать овощи и фрукты

Управление Роспотребнадзора по Бурятии дало советы при выборе плодоовощной продукции:



- покупать плодоовощную продукцию следует только в установленных местах торговли;



- при необходимости требовать документы, подтверждающие качество и безопасность приобретаемых пищевых продуктов;



- продавец (владелец) должен строго соблюдать правила личной гигиены, должен быть опрятно одетым, носить чистую санитарную одежду (включая специальный головной убор), нагрудный фирменный знак организации, его наименование, адрес (местонахождение), ФИО продавца;



- продавец (владелец) должен содержать палатку, киоск, автофургон, тележку, лоток, а также окружающую территорию в чистоте.



- Покупая овощи, фрукты и ягоды, необходимо обращать внимание на внешний вид, запах, цвет и консистенцию продукта. Окрас плодов должен быть свойственный данному виду, не иметь признаков порчи и гниения, без повреждений кожуры. Спелые плоды отличает сильный приятный запах, - отметили в управлении Роспотребнадзора.



Продажа загнивших, испорченных, с нарушением целостности кожуры овощей, бахчевых культур и фруктов в нарезку запрещена.







