Росреестр проведёт «горячую линию» в Бурятии

Граждане смогут получить консультацию в течение всего дня



20 июня управление Росреестра по Бурятии проведёт «горячую телефонную линию». В течение всего дня граждане могут получить консультацию:



- по вопросу государственного кадастрового учета и государственной регистрации недвижимости: 29-71-83, 29-70-80;

- по вопросу государственного земельного надзора: 29-74-78;

- по вопросу полномочий Росреестра: 29-71-85;

- по вопросу электронных услуг Росреестра: 29-71-81;

- по вопросу кадастровой оценки недвижимости: 29-70-97.



Звонки принимаются с 9.00 до 17.00 по местному времени.



