Граждане смогут получить консультацию в течение всего дня
20 июня управление Росреестра по Бурятии проведёт «горячую телефонную линию». В течение всего дня граждане могут получить консультацию:
- по вопросу государственного кадастрового учета и государственной регистрации недвижимости: 29-71-83, 29-70-80;
- по вопросу государственного земельного надзора: 29-74-78;
- по вопросу полномочий Росреестра: 29-71-85;
- по вопросу электронных услуг Росреестра: 29-71-81;
- по вопросу кадастровой оценки недвижимости: 29-70-97.
Звонки принимаются с 9.00 до 17.00 по местному времени.
Росреестр проведёт «горячую линию» в Бурятии
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