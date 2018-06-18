На форум «Байкал» приедут представители Австралии и Зимбабве

Отбор участников международного молодежного форума «Байкал» 2018 года завершён



В этом году на форум было подано около 2000 заявок, это абсолютный рекорд за все годы проведения мероприятия, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.



– Участниками форума станут 550 человек в возрасте от 18 до 30 лет, –сообщил министр по молодёжной политике Иркутской области Александр Попов – Среди них представители России, Южной Кореи, Латвии, Беларуси, Украины, Казахстана, Монголии, Таджикистана и Киргизии. Два участника направлений «Цифровой Байкал» и «Наука и технологии» приедут на побережье Байкала из далекой Австралии. Кроме того, есть участник из Зимбабве, он заявился на направление «Карьера», сейчас учится в Барнауле Алтайского края.



Российскую Федерацию представят 50 регионов от Калининградской области до Хабаровского края. На форум заявилась молодёжь из Республика Крым, Севастополя, Москвы и Санкт-Петербурга, республики Татарстан, Ульяновской, Челябинской, Оренбургской областей, республики Саха Якутия и других регионов. Традиционно около половины участников из регионов Сибирского Федерального округа. Иркутскую область представят более 100 участников из 25 муниципальных образований – Иркутска, Ангарска, Шелехова, Слюдянки, Братска, Усолья-Сибирского, Тайшета, Саянска, Куйтуна, Черемхово, Зимы и др.



Образовательная программа форума разделена на десять направлений: «Добровольчество», «Молодёжное предпринимательство», «Карьера», «Диалог культур», «Наука и технологии», «Патриотика», «Экологическое просвещение», «Медиа», «Политика», «Цифровой Байкал». Наибольшей популярностью пользуется направление «Добровольчество», на него заявились150 человек.



– Участников ждёт насыщенная и очень интересная образовательная программа, – отметил Александр Попов. – Кроме того, традиционно предусмотрены спортивная программа, встречи с интересными людьми, возможность побывать на научно-исследовательском судне Лимнологического института СО РАН «Академик Коптюг» и посмотреть, как учёные исследуют Байкал.



Справка:



Международный молодежный форум «Байкал» является образовательным и проводится в Иркутской области с 2008 года. В нём принимает участие молодёжь в возрасте от 18 до 30 лет из субъектов РФ и зарубежных стран.



Мероприятие проводится правительством Иркутской области, федеральным агентством «Росмолодёжь», при поддержке полномочного представителя президента РФ в Сибирском федеральном округе. Среди целей форума – создание эффективного механизма включения молодых граждан в общественно-политическую, социально-экономическую и культурную жизнь, содействие социальной и творческой самореализации молодежи, обучение созданию и продвижению молодежных проектов.



В этом году форум пройдёт с 29 июня по 6 июля, его основная тема – «Человеческий капитал молодёжи как ресурс развития территории».

