Осуждённые в Улан-Удэ выращивают овощи

В колонии-поселении № 3 в Улан-Удэ функционируют 5 больших теплиц для овощей закрытого грунта



Осуждённые трудятся в теплицах, ежедневно поливая и удобряя посевы, сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.



Собранный урожай поступит в столовую учреждения. Уже высажены помидоры, огурцы, кабачки и салат.



Сейчас осуждённые проводят прополку и подвязку огурцов.



