В колонии-поселении № 3 в Улан-Удэ функционируют 5 больших теплиц для овощей закрытого грунта
Осуждённые трудятся в теплицах, ежедневно поливая и удобряя посевы, сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.
Собранный урожай поступит в столовую учреждения. Уже высажены помидоры, огурцы, кабачки и салат.
Сейчас осуждённые проводят прополку и подвязку огурцов.
Осуждённые в Улан-Удэ выращивают овощи
Общество, Фото:
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