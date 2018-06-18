В Улан-Удэ убрались на набережной

С 7 по 15 июня здесь собрано 40 мешков мусора



7 июня прошла акция молодёжного трудового отряда на набережной Уды. Собрано в итоге 12 мешков мусора. 14 июня на набережной прошла ещё одна экологическая акция, силами 9 человек собрано 30 мешков мусора.



И 15 июня 7 добровольцев собрали ещё 8 мешков мусора, сообщает управление по информационной политике администрации Улан-Удэ.



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