Улан-удэнцы покорили скалу «Язык Тролля» в Норвегии

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Жительницу Бурятии незаконно уволили из муниципального учреждения Общество, Её обязали восстановить на работе и компенсировать моральный вред



Житель Бурятии не смог оспорить срок владения проданной машиной Общество, Мужчина продал автомобиль, но новый собственник не поставил его вовремя на учёт на своё имя



Автоинспекторы напомнили школьникам района Бурятии ПДД Общество, Особое внимание обратили на правила управления велосипедом и мопедом

