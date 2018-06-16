Улан-удэнцы покорили скалу «Язык Тролля» в Норвегии

Шесть энтузиастов из Улан-Удэ рассказали «Байкал-Dailу», как их мечта посетить концерт легендарной «Металлики» превратилась в масштабный трип по Швеции, Норвегии, Исландии и Европе.
Организаторы «Игр разума» в Улан-Удэ Анжелика Биликтуева и Ирина Плюснина, опытная путешественница Елена Копейкина, интеллектуал Дамдин Гомбоев, вдохновитель и организатор трипа Михаил Гомбоев и также инженер и музыкант Артём Плюснин путешествовали по Скандинавии самостоятельно, без помощи туристических фирм, продумывая каждый шаг и планируя бюджет.
Второй страной на их маршруте была Норвегия. Прилетели они в город Берген. А на следующий день двинулись покорять «Язык Тролля» (Trolltunga). Это каменный выступ на горе Скьеггедаль, расположенной вблизи города Одда в Норвегии, возвышающийся над озером Рингедалсватн на высоте 700 метров.
Своей формой выступ напоминает язык, за что и получил такое название. Это отколовшийся кусок скалы, застывший на её краю в горизонтальном положении.
Подъём дался тяжело – уже в начале пути улан-удэнцы были в насквозь мокрой обуви. Потом их спасли мусорные пакеты, которые они догадались надеть на ноги.
- Выглядело так себе, да и обувь всё равно была холодной и мокрой, но сама нога была сухая, а это уже хорошо. Мы были очень рады, что поднялись все - никто не повернул назад. Так как мы пришли позже всех остальных поднимающихся, весь «Язык» был в нашем распоряжении, - рассказали улан-удэнцы о восхождении.
Более подробно о путешествии улан-удэнцев можно узнать в лонгриде «Байкал-Daily».