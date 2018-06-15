600 человек в Бурятии совершили крестный ход на Иоаннову гору

7 июня, через 10 дней после престольного праздника Свято-Троицкой Селенгинской обители, состоялся первый летний крестный ход на Иоаннову гору



Накануне в Свято-Никольском храме монастыря иеромонах Михаил (Толстоухов) совершил всенощное бдение. Исповедь продолжалась почти двух часов ночи. Её принимал наместник игумен Алексий (Ермолаев), сообщает пресс-служба Бурятской митрополии.



С раннего утра обитель стала наполняться паломниками, приехавшими поездом, автомобилями, электричками и автобусами.



В полдень крестный ход выдвинулся из обители. Впереди — установленная на мини-грузовике звонница. С праздничными песнопениями крестоходцы прошли от обители через село Ильинка на Иоаннову гору. В Ильинке состоялся традиционный молебен, который возглавил настоятель прихода иерей Андрей Баташов.



В крестном ходе участвовали восемь священников. Они кропили святой водой как самих молящихся, так и дорогу, встречающиеся автомобили и пешеходов, а также местных жителей, которые по традиции встречали крестный ход у своих ворот. Многие присоединялись к верующим.



Всего в этот день на гору поднялось более шестисот человек. Крестный ход 7 июня — традиционно самый малочисленный, а 7 июля собирается людей в 2-3 раза больше, чем в июне.



В открытой часовне — «базилике», стоящей на вершине Иоанновой горы, священники отслужили водосвятный молебен.



Людей доставили в монастырь автобусы. Здесь состоялся праздничный ужин. Отец Алексий поблагодарил всех прихожан и паломников и пригласил всех 7 июля приехать на второй летний крестный ход, посвящённый Рождеству Иоанна Предтечи.

