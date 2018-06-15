В Улан-Удэ подарят iPhone X за бурятскую песню

Конкурс «Ускользающее наследие» продлили до 1 июля
Чтобы принять участие в конкурсе, участникам необходимо снять на видео исполнение старинной бурятской песни.
Победитель получит iPhone X. Также лучших ждут путёвки в детские лагеря «Океан» и «Орлёнок».
Условия конкурса следующие:
1. В конкурсе принимают участие дети от 7 до 18 лет,
2. Попросить дедушку или бабушку исполнить МАЛОИЗВЕСТНУЮ старинную бурятскую песню или ульгэр,
3. Записать их исполнение на видео или аудио (количество не ограничено),
4. Отправь запись и заявку на почту theatre-baikal@mail.ru до 1 июля,
5. Выложить в социальные сети с хэштэгом#Конкурс_ускользающее_наследие.
Награждение победителей состоится на ежегодном фестивале «Ночь Ёхора» 14 и 15 июля в Этнографическом музее, сообщают в театре «Байкал».
С подробными условиями конкурса «Ускользающее наследие» можно ознакомиться на сайте theatre-baikal.ru
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Общество, Фото:
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