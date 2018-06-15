С 2019 года начнут работать реформированные правила ОСАГО

Центробанк изменит рынок в сторону «простоты и прозрачности»



Банк России опубликовал проект указания о предельных размерах базовых ставок и коэффициентов страховых тарифов по ОСАГО и порядке их применения страховщиками при определении премии.



Это первый шагом по реализации мер, направленных на стабилизацию ситуации на рынке ОСАГО, сообщает пресс-служба регулятора.



Предусматривается изменение подходов к тарификации с перспективой перехода к индивидуальным тарифам, повышение прозрачности деятельности страховых агентов и разработка системы контроля за соблюдением страховщиками ограничений тарифов.



Реформа ждёт коэффициент бонус-малус (КБМ). Планируется перейти на годовой порядок расчёта (сейчас КБМ рассчитывается на дату окончания действия последнего договора ОСАГО).



- Это приведёт к большей простоте и прозрачности в применении данного коэффициента, а также снизит риск ошибок и злоупотреблений при его применении, позволит исключить случаи задвоения КБМ, - отмечают в Центробанке.



В числе плюсов нового подхода – закрепление страховой истории за каждым водителем. В настоящий момент в ряде случаев один человек может иметь два КБМ: как водитель и как владелец автомобиля. Случаи обнуления страховой истории водителя при перерыве в вождении будут исключены.



Юридическим лицам будет присваиваться единый для всех машин в автопарке КБМ, что существенно упростит проведение конкурсов на заключение договоров ОСАГО.



Изменения вступят в силу 1 января 2019 года. Водители, у которых в базе данных Российского союза страховщиков числится более одного значения КБМ, получат наименьшее из имеющихся в базе значений.



Проект предполагает расширение коридора базовых ставок страхового тарифа. Нижняя граница снижается на 20%. Верхняя для мотоциклов и мотороллеров - на 10,9%, легковых автомобилей юридических лиц - на 5,7%. Для остальных категорий - повышается на 20%.



- Данные изменения позволят страховщикам более индивидуально подойти к определению страхового тарифа на каждой территории преимущественного использования транспортного средства, устанавливая более дифференцированные страховые тарифы в зависимости от аварийности водителей того или иного региона, - объясняют в Банке России.



Новации также коснутся коэффициента страховых тарифов в зависимости от возраста и стажа водителя. Будет введена более детальная градация: предусмотрено большее количество ступеней, понижающих тариф водителя в течение его жизни (50 ступеней вместо действующих четырёх). Для опытных водителей среднего и старшего возраста значения КВС будут снижены, а для молодых и неопытных – повышены (в пределах 4,5%).



- Эти изменения направлены на установление более обоснованной стоимости полиса ОСАГО в зависимости от возраста и стажа водителя, - отмечает регулятор.

