Во время проверки оказалась, что у них отсутствовала дорожная разметка
Проверка транспортной прокуратура выявила нарушения требований к содержанию железнодорожных переездов и прилегающих к ним дорог местного значения в Забайкальске.
В ходе проверки на переездах нашли нарушение целостности дорожного покрытия, отсутствие надлежащей дорожной разметки и несоответствие знаков дорожного движения требованиям нормативных документов. Это, по мнению прокуратуры, создаёт угрозу безопасности движения на железнодорожных переездах.
В связи с этим прокуратура внесла руководителям предприятий железнодорожного транспорта, дорожного хозяйства и органов местного самоуправления соответствующие представления. Уже приняты меры по устранению допущенных нарушений.
Виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
В Забайкалье нашли опасные железнодорожные переезды
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