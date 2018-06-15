В Забайкалье нашли опасные железнодорожные переезды

Во время проверки оказалась, что у них отсутствовала дорожная разметка



Проверка транспортной прокуратура выявила нарушения требований к содержанию железнодорожных переездов и прилегающих к ним дорог местного значения в Забайкальске.



В ходе проверки на переездах нашли нарушение целостности дорожного покрытия, отсутствие надлежащей дорожной разметки и несоответствие знаков дорожного движения требованиям нормативных документов. Это, по мнению прокуратуры, создаёт угрозу безопасности движения на железнодорожных переездах.



В связи с этим прокуратура внесла руководителям предприятий железнодорожного транспорта, дорожного хозяйства и органов местного самоуправления соответствующие представления. Уже приняты меры по устранению допущенных нарушений.



Виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.





