В дело вмешалась прокуратура
Прокурорская проверка выявила нарушение правил противопожарного режима администрациями пяти муниципальных образований Заиграевского района. Там не созданы условия для забора воды из источников наружного водоснабжения, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
- Указанные нарушения могли затруднить пожаротушение в населённых пунктах, что, в свою очередь, создавало угрозу безопасности граждан, - уточняют в прокуратуре.
По представлениям прокурора района администрациями муниципальных образований села Илька и Онохой источники наружного противопожарного водоснабжения приведены в рабочее состояние.
- Кроме того, в суд направлены исковые заявления с требованием о возложении на администрации муниципальных образований района обязанностей по обеспечению надлежащего технического функционирования, обслуживания и содержания в исправном состоянии пожарных гидрантов в посёлках Заиграево и Татарский Ключ, а также по оборудованию пожарного водоема в улусе Хара-Шибирь,- заключают в прокуратуре.
Исковые заявления удовлетворены, их исполнение находится на контроле.
В районах Бурятии нарушали противопожарный режим
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Они получили награды на открытии выставок, посвящённых 85-летию со дня образования союза художников республики
Всех участников наградили сладкими призами
В дело вмешалась прокуратура
Соревновались чиновники федеральных ведомств
На них расскажут о сегодняшней светорежиссуре и о маркетинге театра
Они подписали договор с известным издательством
Они одержали победы на международном турнире в Чите
Он побывал с экскурсией в дацане, а также в мастерской «Эрхим Дархан»
Кировский районный суд Иркутска отказал в удовлетворении иска о сносе памятника Колчаку
Житель столицы Бурятии сделал предложение руки и сердца своей любимой на Центральном стадионе
Завершилась операция по спасению человека из глухой тайги
Птицы облюбовали крышу многоквартирного дома по улице Смолина
В стихотворении автор призывает защитить Байкал и природу республики
Судебные приставы приостановили деятельность школы на 60 суток
После возгорания жильцы озаботились пожарной безопасностью