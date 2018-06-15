В районах Бурятии нарушали противопожарный режим

В дело вмешалась прокуратура



Прокурорская проверка выявила нарушение правил противопожарного режима администрациями пяти муниципальных образований Заиграевского района. Там не созданы условия для забора воды из источников наружного водоснабжения, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.



- Указанные нарушения могли затруднить пожаротушение в населённых пунктах, что, в свою очередь, создавало угрозу безопасности граждан, - уточняют в прокуратуре.



По представлениям прокурора района администрациями муниципальных образований села Илька и Онохой источники наружного противопожарного водоснабжения приведены в рабочее состояние.



- Кроме того, в суд направлены исковые заявления с требованием о возложении на администрации муниципальных образований района обязанностей по обеспечению надлежащего технического функционирования, обслуживания и содержания в исправном состоянии пожарных гидрантов в посёлках Заиграево и Татарский Ключ, а также по оборудованию пожарного водоема в улусе Хара-Шибирь,- заключают в прокуратуре.



Исковые заявления удовлетворены, их исполнение находится на контроле.

